Autos que descansan por el Hoy No Circula en CDMX y Edomex este Viernes Santo

Si tienes planes para salir este Viernes Santo toma previsiones porque hay restricciones vehiculares por el Hoy No Circula en CDMX y Edomex, así que si quieres evitar pagar costosas multas te decimos qué coches no pueden transitar este 3 de abril.

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¿Qué autos no pueden circular hoy?

La Secretaría del Medio Ambiente (Sedema) implementó el programa Hoy No Circula para disminuir los índices de contaminación ambiental en el Valle de México y cada día hay restricciones para diferentes engomados y hologramas y hoy descansan:

Holograma 1 y 2

Engomado azul

Terminación de placa 9 y 0

Esto aplica de las 05:00 a las 22:00 horas en las 16 alcaldías de CDMX y en el Edomex.

🌞¡Buen día!

El #HoyNoCircula de este viernes 3 de abril en la #ZMVM aplica para los vehículos con #EngomadoAzul 🔵terminación de placas 9 y 0, holograma 1 y 2, y permisos.

🚗𝐸𝑥𝑒𝑛𝑡𝑜𝑠 - 𝐡𝐨𝐥𝐨𝐠𝐫𝐚𝐦𝐚𝐬 𝟎𝟎 𝐲 𝟎. pic.twitter.com/WnKgT9Ja8L — CAMegalópolis (@CAMegalopolis) April 3, 2026

¿De cuánto es la multa?

El Hoy No Circula no aplica para todos los vehículos pues están exentos los eléctricos e híbridos, transporte público o los que ofrecen servicios de emergencia. Sin embargo si te toca descansar y un oficial de tránsito te ve circulando por las calles retirará tu auto de circulación y deberás pagar una multa de entre 2 mil y 3 mil pesos.

Además tu coche podría ser llevado al corralón donde el dueño tendrán que pagar para sacarlo, así que para que evites este tipo de situaciones te recomendamos siempre estar pendiente de cómo aplica el programa.

El principal objetivo del Hoy No Circula es disminuir el índice de partículas contaminantes debido a que esta pueden causar daños a la salud especialmente problemas respiratorios. Los más vulnerables son los niños, embarazadas y adultos mayores.

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