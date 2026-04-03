Cierres viales por bloqueos, rodadas y eventos religiosos en CDMX hoy Viernes Santo

Si vas a salir hoy te recomendamos tomar previsiones debido a que en Iztapalapa se llevará a cabo la Pasión de Cristo y en otras zonas de la capital habrá bloqueos y rodadas lo que provocará afectaciones viales.

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Calles cerradas por bloqueos

De acuerdo con el Centro de Comando, Control, Cómputo, Comunicaciones y Contacto Ciudadano (C5) de la CDMX para hoy se tienen previstas dos movilizaciones y 3 rodadas.

Integrantes de la colectiva "Hijas de la cannabis” llevarán a cabo una movilización a las 12:00 horas en Plaza Tlaxcoaque Diagonal 20 de Noviembre y Tlaxcoaque, colonia Centro, alcaldía Cuauhtémoc con rumbo al Hemiciclo a Juárez en Av. Juárez No. 50, colonia Centro, alcaldía Cuauhtémoc.

El colectivo Plataforma 4:20 se manifestará a las 12:00 horas en Monumento a la Madre ubicado en Av. Insurgentes Sur y James Sullivan, colonia San Rafael, alcaldía Cuauhtémoc y a las 13:00 horas en Av. Río Churubusco y Añil, colonia Granjas México, alcaldía Iztacalco.

Rodadas en CDMX hoy

Team monas bike llevará a cabo una rodada a las 07:15 horas en Letras de Tlatelolco, en Av. Ricardo Flores Magón, colonia Tlatelolco rumbo a Texcoco y Otumba, Estado de México

Introvertidos bike se reunirán a las 20:00 horas en Guardería Huipulco, Calz. de Tlalpan No. 3515, colonia Exejido de Santa Úrsula Coapa con destino a la Feria de la Nieve, Tulyehualco, Av. de la Paz No. 27A, colonia Santiago Tulyehualco, alcaldía Xochimilco.

Octo rollers y skarollers se reunirán a las 20:30 horas en Kiosco de la Alameda Central, Av. Hidalgo s/n, colonia Centro.

Eventos religiosos por el Viernes Santo

Este día se llevan a cabo los 183 años de pasión, muerte y resurrección de Cristo en Iztapalapa a las 08:00 horas en Casa de los Ensayos, Macroplaza Cuitláhuac, Catedral de Iztapalapa (Santuario del Señor de la Cuevita) y Predio de la Pasión.

A las 20:00 hora ser llevará a cabo la procesión del silencio del Santuario de Nuestra Señora de Guadalupe y de la Santísima Hostia Sangrante hasta el Zócalo capitalino.

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