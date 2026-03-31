Vacaciones de Semana Santa en la capital; así funcionará el Metrobús CDMX del Jueves Santo al Domingo de Pascua
No te confíes, el Metrobús CDMX no se va de vacaciones, pero sí cambia sus planes; te contamos qué líneas se quedarán abiertas hasta la 1:00 AM y cuáles no.
El servicio de transporte público en la Ciudad de México no se suspenderá durante Semana Santa, pero sí tendrá ajustes importantes en sus horarios. El sistema que concentra los principales cambios es el Metrobús CDMX, por lo que usuarios deberán anticipar sus traslados del jueves 2 al domingo 5 de abril.
Las autoridades de movilidad advirtieron que, además de los horarios especiales, el servicio puede verse afectado por lluvias, manifestaciones o condiciones viales, por lo que se recomienda salir con tiempo y revisar actualizaciones en tiempo real.
Estos son 👇 los horarios de @MetrobusCDMX del 2 al 5 de abril por Semana Santa. 🗓️☀️🏖️— Rosario Castro (@RosarioCastroE) March 30, 2026
🌙🚌 La extensión de horario tendrá modificaciones: el viernes únicamente será en Línea 7, de Campo Marte con dirección Indios Verdes.
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Horarios del Metrobús en Semana Santa 2026 en CDMX
Si planeas moverte en la capital durante esta Semana Santa 2026, estos son los horarios clave del Metrobús:
Jueves 2 de abril (Jueves Santo)
- El servicio operará de 04:30 a 00:00 horas en las siete líneas, aunque podría haber cierres parciales según las condiciones del tránsito
Viernes 3 de abril (Viernes Santo)
- Las líneas 1 a 6 funcionarán de 5:00 a 00:00 horas
- La excepción será la Línea 7, que mantendrá horario extendido de 05:00 a 01:00 de la madrugada en su recorrido completo de Campo Marte a Indios Verdes
Sábado 4 de abril (Sábado de Gloria)
- Las líneas 3, 4, 5 y 6 operarán de 04:30 a 00:00 horas
- En contraste, las líneas 1, 2 y 7 tendrán horario extendido de 04:30 a 01:00 horas en rutas completas:
- Línea 1: El Caminero – Indios Verdes
- Línea 2: Tacubaya – Tepalcates
- Línea 7: Campo Marte – Indios Verdes
Domingo 5 de abril (Domingo de Pascua)
- El servicio será de 05:00 a 00:00 horas en todas las líneas
Para el lunes 6 de abril, se prevé que el servicio regrese a su operación habitual.
Horario especial del transporte público en CDMX por el Día de Reyes
¿Habrá transporte público en CDMX en Semana Santa?
La Secretaría de Movilidad (Semovi) de la Ciudad de México confirmó que toda la Red de Movilidad Integrada seguirá operando, aunque con ajustes.
Estos son los horarios generales de otros sistemas:
- Metro CDMX: 07:00 a 00:00 horas
- RTP: 05:00 a 00:00 horas (con modificaciones en servicios de apoyo)
- Trolebús: 05:30 a 23:00 horas
- Cablebús: desde 05:00 o 07:00 horas, según el día
- Tren Ligero: 05:00 a 22:00 horas
- ECOBICI: 05:00 a 00:30 horas
Además, se permitirá el ingreso con bicicleta en Metro, Cablebús y Tren Ligero; en otros sistemas dependerá del espacio disponible.
¡Entra con tu bici! Metro CDMX tendrá horario especial el jueves y viernes santo
¿Vas a viajar en Metro en Semana Santa? Te contamos cuál será el horario especial para los usuarios durante las vacaciones de abril.
Recomendaciones para usuarios durante la Semana Santa 2026
Ante los cambios por Semana Santa, autoridades recomiendan:
- Verificar horarios antes de salir
- Considerar cierres o desvíos
- Salir con anticipación, especialmente si hay lluvias
- Consultar el estado del servicio en canales oficiales
Aunque el transporte no se detiene, los ajustes —especialmente en el Metrobús— pueden impactar significativamente los tiempos de traslado en la capital.
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