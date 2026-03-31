Vacaciones de Semana Santa en la capital; así funcionará el Metrobús CDMX del Jueves Santo al Domingo de Pascua

El servicio de transporte público en la Ciudad de México no se suspenderá durante Semana Santa, pero sí tendrá ajustes importantes en sus horarios. El sistema que concentra los principales cambios es el Metrobús CDMX, por lo que usuarios deberán anticipar sus traslados del jueves 2 al domingo 5 de abril.

Las autoridades de movilidad advirtieron que, además de los horarios especiales, el servicio puede verse afectado por lluvias, manifestaciones o condiciones viales, por lo que se recomienda salir con tiempo y revisar actualizaciones en tiempo real.

Estos son 👇 los horarios de @MetrobusCDMX del 2 al 5 de abril por Semana Santa. 🗓️☀️🏖️



🌙🚌 La extensión de horario tendrá modificaciones: el viernes únicamente será en Línea 7, de Campo Marte con dirección Indios Verdes.



¡Tómalo en cuenta! https://t.co/XXuW3VFeqx pic.twitter.com/O4uWmSezzS — Rosario Castro (@RosarioCastroE) March 30, 2026

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Horarios del Metrobús en Semana Santa 2026 en CDMX

Si planeas moverte en la capital durante esta Semana Santa 2026, estos son los horarios clave del Metrobús:

Jueves 2 de abril (Jueves Santo)



El servicio operará de 04:30 a 00:00 horas en las siete líneas, aunque podría haber cierres parciales según las condiciones del tránsito

Viernes 3 de abril (Viernes Santo)



Las líneas 1 a 6 funcionarán de 5:00 a 00:00 horas

La excepción será la Línea 7, que mantendrá horario extendido de 05:00 a 01:00 de la madrugada en su recorrido completo de Campo Marte a Indios Verdes

Sábado 4 de abril (Sábado de Gloria)



Las líneas 3, 4, 5 y 6 operarán de 04:30 a 00:00 horas

En contraste, las líneas 1, 2 y 7 tendrán horario extendido de 04:30 a 01:00 horas en rutas completas:

Línea 1: El Caminero – Indios Verdes Línea 2: Tacubaya – Tepalcates Línea 7: Campo Marte – Indios Verdes

de 04:30 a 01:00 horas en rutas completas:

Domingo 5 de abril (Domingo de Pascua)



El servicio será de 05:00 a 00:00 horas en todas las líneas

Para el lunes 6 de abril, se prevé que el servicio regrese a su operación habitual.

Horario especial del transporte público en CDMX por el Día de Reyes

¿Habrá transporte público en CDMX en Semana Santa?

La Secretaría de Movilidad (Semovi) de la Ciudad de México confirmó que toda la Red de Movilidad Integrada seguirá operando, aunque con ajustes.

Estos son los horarios generales de otros sistemas:



Metro CDMX

RTP : 05:00 a 00:00 horas (con modificaciones en servicios de apoyo)

: 05:00 a 00:00 horas (con modificaciones en servicios de apoyo) Trolebús : 05:30 a 23:00 horas

: 05:30 a 23:00 horas Cablebús : desde 05:00 o 07:00 horas, según el día

: desde 05:00 o 07:00 horas, según el día Tren Ligero : 05:00 a 22:00 horas

: 05:00 a 22:00 horas ECOBICI: 05:00 a 00:30 horas

Además, se permitirá el ingreso con bicicleta en Metro, Cablebús y Tren Ligero; en otros sistemas dependerá del espacio disponible.

¡Entra con tu bici! Metro CDMX tendrá horario especial el jueves y viernes santo ¿Vas a viajar en Metro en Semana Santa? Te contamos cuál será el horario especial para los usuarios durante las vacaciones de abril. 29 marzo, 2026

Recomendaciones para usuarios durante la Semana Santa 2026

Ante los cambios por Semana Santa, autoridades recomiendan:



Verificar horarios antes de salir

Considerar cierres o desvíos

Salir con anticipación , especialmente si hay lluvias

, especialmente si hay lluvias Consultar el estado del servicio en canales oficiales

Aunque el transporte no se detiene, los ajustes —especialmente en el Metrobús— pueden impactar significativamente los tiempos de traslado en la capital.

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