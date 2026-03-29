¡Entra con tu bici! Metro CDMX tendrá horario especial el jueves y viernes santo

Durante las vacaciones de Semana Santa 2026, el Sistema de Transporte Colectivo (STC) Metro de la Ciudad de México (CDMX) anunció cambios importantes en su horario de operación, específicamente, los días jueves y viernes santo.

Pero, eso no es todo, el Metro de la CDMX también informó que permitirá el ingreso de bicicletas, una medida que puede beneficiar a miles de ciudadanos durante estos días de gran movilidad en la capital. Te contamos todos los detalles de este horario especial.

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¿Cuál es el horario del Metro CDMX el jueves y viernes santo?

A través de sus redes sociales, Adrián Rubalcava, Director General del Sistema de Transporte Colectivo Metro de la Ciudad de México, confirmó que el servicio operará con horario de día festivo o domingo:

Jueves santo, 2 de abril de 2026: De 07:00 a las 24:00 horas

Viernes santo, 3 de abril de 2026: De 07:00 a las 24:00 horas

Los días 2 y 3 de abril, el @MetroCDMX operará con horario de día festivo, de 07:00 a 24:00 horas.

Durante ambos días se aplicará el programa “Tu bici viaja en Metro”, por lo que las personas usuarias podrán ingresar con sus bicicletas durante toda la jornada.

Toma previsiones y… pic.twitter.com/YPFYIBhdR3 — Adrián Rubalcava (@AdrianRubalcava) March 30, 2026

Este ajuste responde a la disminución de la actividad laboral y escolar en la ciudad durante la Semana Santa, cuando miles de capitalinos salen de vacaciones o modifican sus rutinas diarias. Por esta razón, las autoridades recomiendan tomar precauciones, especialmente en horas pico, donde algunas líneas pueden seguir registrando alta afluencia.

Anuncian que habrá acceso a bicicletas en el Metro CDMX

Una de las medidas más destacadas para esta Semana Santa es que el Metro CDMX permitirá el ingreso de bicicletas durante todo el horario de servicio.

La iniciativa “Tu bici viaja en Metro” busca fomentar la movilidad sustentable y ofrecer alternativas de transporte a quienes optan por trasladarse en bicicleta durante los días festivos.

El acceso con bicicleta en el Metro CDMX suele ser bien recibido por ciclistas urbanos, especialmente en días con menor afluencia, como ocurre en Semana Santa.

¿Qué debes tomar en cuenta este jueves y viernes santo?

Durante estos días festivos, el flujo de pasajeros puede variar dependiendo de la zona y la línea, por lo que se recomienda:

Salir con tiempo suficiente

Consultar posibles avisos en redes oficiales

Mantenerse atento a indicaciones del personal del Metro

El horario del Metro CDMX en Semana Santa forma parte de un operativo especial que busca garantizar el servicio sin contratiempos para locales y visitantes.Ahora ya lo sabes, si vas a moverte en jueves o viernes santo, recuerda que el metro de la capital mexicana abrirá más tarde, pero te dará una opción extra para moverte, porque podrás viajar con tu bici.