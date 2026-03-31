Guía rápida de la Pasión de Cristo en Iztapalapa 2026: historia, actividades y ruta

La Pasión de Cristo en Iztapalapa es una de las representaciones religiosas más importantes de México y, este 2026, no será la excepción, porque miles de personas se preparan para presenciar el tradicional Viacrucis, que combina fe, historia y una compleja organización comunitaria que transforma por completo a la alcaldía durante la Semana Santa, especialmente el Viernes Santo.

Con más de 180 años de tradición, este evento no solo atrae a creyentes, sino también a turistas nacionales e internacionales que buscan vivir de cerca una de las escenificaciones más impactantes del país. En adn Noticias, te dejamos una guía rápida con todo lo que debes saber para disfrutar de este magno evento de la Ciudad de México (CDMX): historia, actividades, ruta y cómo se elige al protagonista.

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¿Por qué se hace la representación de la Pasión de Cristo en Iztapalapa?

La Pasión de Cristo en Iztapalapa tiene su origen en el siglo XIX, cuando una epidemia de cólera azotó a la población que habitaba en la zona de dicha demarcación. De acuerdo con la historia de la alcaldía, los habitantes pidieron ayuda divina al Señor de la Cuevita y, tras superar la crisis sanitaria, prometieron representar cada año el Viacrucis como muestra de agradecimiento.

Desde entonces, la escenificación se ha mantenido como una de las representaciones más arraigadas en México. Cada edición involucra a cientos de habitantes de los ocho barrios originarios de Iztapalapa, quienes participan activamente en la organización, actuación y logística del evento.

¿Cómo se escoge al Cristo del Viacrucis de Iztapalapa?

Uno de los momentos más importantes de la preparación es la selección de quien interpretará a Jesús. Para la Pasión de Cristo 2026, el papel principal recaerá en Arnulfo Morales, un joven médico egresado de la UNAM.

El proceso de elección no es sencillo, pues los aspirantes deben cumplir con requisitos físicos, de salud y también morales. Además, pasan por meses de preparación física y espiritual, ya que deberán cargar una cruz de aproximadamente 90 kilos durante el recorrido principal.

No se trata solo de actuar, sino de asumir un compromiso con la comunidad y con la tradición, lo que convierte este papel en uno de los más respetados dentro de la representación.

Ruta y actividades que habrá en la Pasión de Cristo de Iztapalapa

Las actividades de la Pasión de Cristo 2026 comenzarán desde el Jueves Santo, 2 de abril, con recorridos por los 8 barrios de Iztapalapa. Las calles en las que se verán estos recorridos son las siguientes:

Calles Aztecas, 5 de Mayo, avenida Toltecas, Callejón General Anaya, Calle General Anaya, Ignacio Comonfort, Ermita, avenida Luis Hidalgo Monroy, calle Concepción Álvarez, Vicente Guerrero, Artemio Alpízar Ruz, Allende, Ayuntamiento, Lerdo de Tejada, Cuauhtémoc, Estrella y Camino al Cerro de la Estrella.

El punto culminante será el Viernes Santo Viernes Santo, cuando se realice el Viacrucis. La ruta inicia en el centro de Iztapalapa y avanza por diversas calles de los 8 barrios hasta llegar al Cerro de la Estrella, donde se lleva a cabo la crucifixión.

Durante este día, habrá cierres viales importantes en avenidas principales, por lo que autoridades recomiendan tomar rutas alternas y prever tiempos de traslado. También se desplegará un operativo de seguridad desde el 31 de marzo y hasta el 4 de abril, que incluirá presencia policial, vigilancia aérea y servicios médicos debido a la gran afluencia de personas.

Entre las actividades clave del Viernes Santo destacan:

Representación de la Última Cena

Juicio y condena

Viacrucis con estaciones en calles principales

Crucifixión en el Cerro de la Estrella

El acto central del Viernes Santo comenzará entre las 13:00 y las 14:00 horas.

Año con año, la representación de la Pasión de Cristo en Iztapalapa reafirma su importancia como símbolo de identidad, fe y organización colectiva. Si planeas asistir, toma precauciones, revisa rutas alternas y prepárate para ser parte de una de las tradiciones más impactantes de la Ciudad de México.