Si bien es cierto que todas y todos tenemos derecho al uso y acceso al agua potable en el país, en la Ciudad de México (CDMX) existe una ley que garantiza el buen uso de este suministro para evitar el desperdicio con acciones como el lavar tu vehículo, regar las plantas y demás.

De acuerdo con la Ley del Derecho al Acceso, Disposición y Saneamiento del Agua de la Ciudad de México, se pueden emitir multas de entre 100 y hasta 300 veces el valor de la UMA, para aquellos que hagan mal uso del agua potable en la capital.

Es decir, solo por lavar tu vehículo en la vía pública con agua potable de la llave, usando mangueras, cubetas o karcher, las y los capitalinos podrían pagar multas de entre los 11 mil 731 a los 35 mil 193 pesos en este 2026.

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¿Qué dice la ley que sanciona el mal uso del agua en CDMX?

Como bien se mencionó anteriormente, la Ley del Derecho al Acceso, Disposición y Saneamiento del Agua de la capital se encarga de sancionar el mal uso de este vital recurso para el día a día de la República Mexicana.

Esto se toma en consideración gracias a que el mismo Sistema de Aguas de la CDMX, ha informado en diversos análisis que lavar tu coche utilizando una manguera de agua, puede generar un gasto de hasta 500 litros en tan solo 20 minutos.

A grandes rasgos, no es que esté prohibido lavar como tal tu vehículo en la vía pública, sino que se generan multas por el desperdicio del recurso de agua potable disponible para todas y todos en la capital del país.

¿Cómo evitar multas por lavar mi auto en vía pública?

A pesar de lo antes mencionado, es importante dejar en claro que la multa se puede evitar siempre y cuando se haga uso de agua tratada, es decir, el suministro que se genera en las reservas por lluvia, captación y demás.

Incluso, dentro de la misma ley antes mencionada se tiene estipulado que todos los centros de lavado de la Ciudad de México deben usar este tipo de agua, pues en caso de no hacerlo se podrían ver afectados por las multas ya señaladas según el caso del infractor.

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