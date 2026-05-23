El director del Metro de la Ciudad de México (CDMX), Adrián Rubalcava, anunció que por motivos de los trabajos de remodelación que se están llevando a cabo en la Línea 2, a partir de las 20:00 horas de este sábado 23 de mayo y hasta el domingo 24, no habrá servicio de San Antonio Abad a Tasqueña.

Fue a través de sus diferentes plataformas de las redes sociales, que el responsable del Metro CDMX informó que el servicio únicamente se estará brindado de Pino Suárez a Cuatro Caminos, por lo cual alertó a la población para evitar afectaciones.

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¿Cuáles son las estaciones de la Línea 2 del Metro CDMX que no tendrán servicio?

Con el anuncio de las autoridades del Metro CDMX, las estaciones de la Línea 2 que no estarán brindando servicio con normalidad, son las siguientes 10:

San Antonio Abad

Chabacano

Viaducto

Xola

Villa de Cortes

Nativitas

Portales

Ermita

General Anaya

Tasqueña

De acuerdo con lo mencionado por las autoridades del Metro CDMX, la suspensión del servicio se dará con la finalidad de mejorar las instalaciones de la red, esto en el marco del inicio de la Copa Mundial de la FIFA 2026 ™, la cual está a menos de un mes de iniciar en la capital.

Les informo que, para agilizar los trabajos de rehabilitación en Línea 2 del @MetroCDMX, a partir de mañana sábado a las 20:00 horas y hasta el inicio del servicio del lunes 25 de mayo, la operación será únicamente de Pino Suárez a Cuatro Caminos.



El tramo de San Antonio Abad a… — Adrián Rubalcava (@AdrianRubalcava) May 23, 2026

¿Cómo será el transporte de San Antonio Abad a Tasqueña?

Más allá de anunciar el cierre de las estaciones antes mencionadas, se detalló que unidades RTP estarán brindando apoyo gratuito a las y los usuarios que tengan que utilizar este tramo de la Línea 2 del Metro capitalino.

Las unidades estarán colocadas afuera de cada una de las estaciones y en puntos estratégicos que servirán para continuar con el traslado correspondiente de las y los usuarios.

¿Cuándo se reanudan las operaciones en el Metro CDMX?

De acuerdo con el informe de Adrián Rubalcava, será hasta el inicio del servicio del próximo lunes 25 de mayo, que se reanudarán todas las actividades con moralidad en las instalaciones del Metro CDMX.

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