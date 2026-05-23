En la CDMX siempre hay contaminación ambiental debido a que es una gran ciudad; sin embargo, cuando los índices superan los límites se activa la Fase 1 de Contingencia Ambiental y el Doble Hoy No Circula y para que tomes previsiones, te decimos cómo está la calidad del aire este sábado.

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¿Cómo está la calidad del aire hoy?

De acuerdo con el Sistema de Monitoreo Atmosférico hoy la calidad del aire en la capital es mala y el nivel de riesgo alto por presencia de partículas contaminantes PM10 y PM2.5.

Las PM2.5 son las de mayor amenaza pues penetran los pulmones y pasan directamente al torrente sanguíneo y se les asocia con infartos, embolias, asma y daños al desarrollo pulmonar infantil. Mientras que las PM10 se alojan en las vías respiratorias provocando irritación, tos y alergias.

Las zonas más afectadas por la contaminación son Gustavo A. Madero, Merced, Acahualtepec, Camarones, Tlalnepantla y Villa de las Flores.

¿Habrá Doble Hoy No Circula?

Aunque el nivel de riesgo es alto, no se tiene previsto que se active la Fase 1 de Contingencia Ambiental y el Doble Hoy No Circula, pero es importante que te mantengas atento a los avisos de las autoridades. Este sábado no pueden circular los vehículos con holograma 1 y terminación de placa par, holograma 2 y placas foráneas.

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