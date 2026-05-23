Hace un par de días a través de las diferentes plataformas de las redes sociales, se hizo tendencia un video que muestra el momento exacto en el que un sujeto realiza una serie de detonaciones con arma de fuego en pleno Paseo de la Reforma, lo cual generó indignación y preocupación entre las y los capitalinos.

Luego de estos hechos, el titular de la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México (SSC CDMX), Pablo Vázquez, dio a conocer que se logró la captura de este sujeto en calles de la colonia Aquiles Serdán en la alcaldía Venustiano Carranza.

Suscríbete a nuestro canal de WhatsApp y lleva la información en tus manos.

¿Cuántos años podría pasar en prisión el sujeto que disparó al aire en Reforma?

De acuerdo con el Código Penal de la Ciudad de México, aquella persona que realice detonaciones con un arma de fuego sin tener los permisos necesarios, así como sin justificación alguna, podría pasar entre dos y cinco años en prisión.

Es importante mencionar que la sanción de cárcel podría incrementar en caso de que se comprueben personas lesionadas o afectadas directamente por estos hechos, los cuales están penados por las autoridades.

#BoletínSSC l #DETENIDO l En la alcaldía @A_VCarranza, policías de la #SSC detuvieron a un hombre que posiblemente realizó disparos mientras circulaba a bordo de una motocicleta en Paseo de la Reforma.



Se le aseguraron más de 180 dosis de aparente droga, un arma de fuego corta,… pic.twitter.com/SzZv5eHBRJ — SSC CDMX (@SSC_CDMX) May 22, 2026

¿Qué pasó con el sujeto que disparó al aire en Paseo de la Reforma?

Fue a través de un comunicado publicado a través de las diferentes plataformas de las redes sociales, que tanto Pablo Vázquez como la SSC CDMX, informaron sobre la detención de este sujeto señalado como el responsable de disparar el aire sobre Paseo de la Reforma el pasado 17 de mayo.

Sin embargo y más allá de ello, se informó que el adolescente de tan solo 18 años de edad, también fue capturado con más de 180 dosis de droga, un arma de fuego corta y la cual se presume sería la implicada en el video, así como dinero en efectivo y la motocicleta que se aprecia en la grabación.

Por ello, los años de prisión que las autoridades de la ciudad de México le pueden dar a este sujeto, incluso pueden superar la barrera de los cinco años debido a la posesión ilegal de arma de fuego, así como por las sustancias que se le decomisaron.

¿Qué se le aseguró a este sujeto?

Vale la pena destacar que entre lo asegurado por las autoridades, hay 31 bolsitas con un sticker color verde, 20 de color negro y 44 transparentes, todas con aparente marihuana; 39 dosis de una sustancia similar a la ketamina, así como 56 envoltorios con lo que pudiera ser metanfetamina.

adn Noticias. Te hablamos con la verdad. Suscríbete nuestro canal de Telegram y lleva la información en la palma de tu mano.