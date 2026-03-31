FIFA confirma que Irán sí jugará el Mundial 2026; mantiene partidos en Estados Unidos

La FIFA reiteró que la selección de Irán participará en la Copa Mundial de la FIFA 2026 y disputará sus partidos en Estados Unidos, pese a la tensión geopolítica que rodea al país asiático.

El presidente del organismo, Gianni Infantino, descartó cualquier escenario alternativo y afirmó que no existe un “plan B” para sustituir al combinado iraní, pese a que se habló de que podría jugar en México ante los problemas entre dicha nación y el gobierno estadounidense.

En declaraciones a medios internacionales, Infantino subrayó que la FIFA trabaja para garantizar la presencia de todas las selecciones clasificadas, incluida Irán, en condiciones adecuadas. “Queremos que juegue el Mundial y va a jugarlo”, enfatizó, al destacar que la clasificación se obtuvo en el terreno deportivo.

FIFA president Gianni Infantino told AFP that Iran ‘will be at the World Cup’ and will play their group matches in the United States as scheduled, despite the Middle East war. Iran's participation was in doubt because of war with the US and Israel.https://t.co/BBVU7wys4I pic.twitter.com/Svg91GZP4J — AFP News Agency (@AFP) March 31, 2026

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Infantino asegura que el Mundial 2026 velará por la paz

La incertidumbre surgió luego de que el ministro de Deportes iraní, Ahmad Donyamali, sugiriera que el equipo podría ausentarse como protesta ante los ataques de Estados Unidos e Israel.

Infantino insistió en que el organismo no tiene capacidad para resolver conflictos internacionales, pero sí para fomentar la convivencia global a través del deporte. En ese sentido, recordó que el Mundial reunirá a 48 selecciones y millones de aficionados en un ambiente que busca privilegiar la paz.

“La gente puede estar a favor o en contra de cualquier gobierno, pero la selección representa a su pueblo”, señaló, reforzando la idea de que el torneo debe respetar los méritos deportivos.

Irán no participaría en la Copa Mundial de la FIFA 2026

Se descarta el posible traslado de partidos de Irán a México

El debate también alcanzó el tema de la seguridad. El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, reconoció recientemente que no podía garantizar condiciones óptimas para la selección iraní en territorio estadounidense, lo que abrió la puerta a especulaciones.

Ante este escenario, la federación iraní exploró la posibilidad de disputar sus partidos en México, uno de los tres países anfitriones junto con Estados Unidos y Canadá; no obstante, la FIFA no contempla modificaciones en el calendario ni en las sedes ya establecidas.

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Irán se mantiene como parte del Grupo G

Irán forma parte del Grupo G y, de acuerdo con la programación inicial, jugaría sus encuentros en ciudades estadounidenses como Inglewood y Seattle, donde enfrentará a selecciones como Nueva Zelanda, Bélgica y Egipto.

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