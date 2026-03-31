¡Día definitivo! Dónde ver los partidos del repechaje del Mundial 2026 para conocer a los últimos invitados

En una jornada clave para el futbol internacional, este martes 31 de marzo se definirán los últimos seis clasificados a la Copa Mundial de la FIFA 2026. Europa y México serán escenario de los duelos decisivos, destacando el partido que determinará al rival de la Selección Mexicana en la fase de grupos.

A continuación, te dejamos una guía completa y práctica con horarios en tiempo del centro de México para que no te pierdas ningún partido.

¡Conoceremos a nuestro rival! 🇨🇿🆚🇩🇰



El martes se miden Chequia y Dinamarca por un boleto a la Copa Mundial de la FIFA 2026 TM; el ganador estará en el grupo de México. pic.twitter.com/gMMJUuw5Yw — TV Azteca Deportes (@AztecaDeportes) March 31, 2026

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Chequia vs Dinamarca: ¿Quién será el rival de México en el Mundial 2026?

El partido más relevante para la afición mexicana es el duelo entre Chequia y Dinamarca, ya que el ganador compartirá grupo con México. El encuentro está previsto a las 12:45 horas (tiempo del centro del país) y se jugará en Praga.

Repechaje europeo: Partidos y horarios hoy 31 de marzo

Todos los encuentros del repechaje europeo se disputarán en simultáneo, es decir, a las 12:45 horas, y se podrán ver por televisión de paga o aplicaciones:



Bosnia y Herzegovina vs Italia

Suecia vs Polonia

Kosovo vs Turquía

Chequia vs Dinamarca

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Entre estos duelos destaca la participación de Italia, que busca regresar a un Mundial tras ausentarse en Rusia 2018 y Qatar 2022.

Repechaje intercontinental en México: partidos en Guadalajara y Monterrey

México será sede de los últimos dos boletos al Mundial, con partidos en Guadalajara y Monterrey:



15:00 horas – Jamaica vs República Democrática del Congo (en Guadalajara, Jalisco

(en Guadalajara, 21:00 horas – Irak vs Bolivia (en Monterrey, Nuevo León

A meses del Mundial 2026, la Selección Mexicana escala en ranking FIFA tras empate con Portugal Tras el empate sin goles, México logra rebasar a selecciones como Estados Unidos y Uruguay; estos son los cambios oficiales en la clasificación de marzo. 30 marzo, 2026

Este último partido definirá al último clasificado al Mundial. Bolivia busca romper una sequía desde 1994, mientras que Irak quiere volver tras su única participación en 1986.

Con esta intensa jornada, quedará completo el listado de selecciones rumbo al máximo torneo del balompié internacional. Será un día imperdible para los aficionados, especialmente en México, donde además de ser sede, se conocerá al rival directo de la Selección Azteca.

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