Metro y Metrobús CDMX anuncian cierres y cambios en las rutas para hoy domingo 29 de marzo

Este domingo 29 de marzo de 2026, usuarios del Sistema de Transporte Colectivo (STC) Metro y del Metrobús CDMX enfrentan afectaciones en distintas líneas debido a revisiones operativas, cierres de estaciones y ajustes por actividades dominicales.

Las autoridades informaron que, aunque el servicio opera de forma habitual en la mayoría de las líneas, existen excepciones importantes que impactan la movilidad en varios puntos de la capital.

Buena tarde, el domingo el servicio se brindará de manera habitual a excepeción de la Línea 2, la cual operará en los dos circuitos: Tasqueña a Xola y Cuatro Caminos a Pino Suárez.

Las estaciones Chabacano y Viaducto permanecen cerradas hasta fin de servicio. La estación San… — MetroCDMX (@MetroCDMX) March 27, 2026

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¿Qué estaciones del Metro CDMX están cerradas hoy 29 de marzo?

En el caso del Metro CDMX, la principal modificación se presenta en la Línea 2, que opera de forma parcial en dos circuitos:



De Tasqueña a Xola

De Cuatro Caminos a Pino Suárez

Además, se mantienen cierres en estaciones clave:



Chabacano (cerrada hasta fin de servicio)

(cerrada hasta fin de servicio) Viaducto (cerrada hasta fin de servicio)

(cerrada hasta fin de servicio) San Antonio Abad

Estas medidas obligan a los usuarios a buscar rutas alternas, especialmente en la zona centro-sur de la ciudad.

Caos en el Metro CDMX por cierre de estaciones en la Línea 2

Retrasos en líneas del Metro CDMX hoy domingo

El Metro CDMX también reporta retrasos en varias de sus líneas, lo que ha generado tiempos de espera más largos para los usuarios:



Línea 7 : retrasos de hasta 15 minutos debido a la revisión de un tren

: retrasos de hasta 15 minutos debido a la Línea B : demoras superiores a los 10 minutos

: demoras superiores a los 10 minutos Línea A: retrasos de entre 15 y 20 minutos

De acuerdo con el propio sistema, se trabaja en la agilización del servicio, particularmente en la Línea 7, donde ya se realizaron maniobras para restablecer la circulación.

Metro CDMX modifica rutas en Línea 2; estaciones con horario especial a partir de hoy La Línea 2 el Metro tendrá cierres y servicio dividido desde las 20:00 horas de hoy sábado. Conoce qué estaciones no operarán y las alternativas para moverte. 07 marzo, 2026

Metrobús CDMX: estaciones sin servicio y rutas recortadas

Por su parte, el Metrobús CDMX implementa ajustes importantes en varias líneas debido al paseo dominical, afectando principalmente las Líneas 3, 4 y 7.



Línea 7

Servicio disponible: de Indios Verdes / Hospital Infantil La Villa a Hamburgo Sin servicio: de El Ahuehuete a Campo Marte / Alameda Tacubaya

Línea 3 (14:00 a 17:00 horas)

Sin servicio en estaciones: Mina, Hidalgo, Juárez y Balderas Operación parcial: de Tenayuca a Buenavista y de Cuauhtémoc a Pueblo Santa Cruz Atoyac

(14:00 a 17:00 horas) Línea 4 (12:00 a 17:00 horas)

Sin servicio: Plaza de la República y Amajac Servicio activo: de Defensoría Pública a San Lázaro y Aeropuerto (Terminales 1 y 2)

(12:00 a 17:00 horas) Línea 7 (14:00 a 17:00 horas)

Sin servicio: El Caballito e Hidalgo Operación parcial en tramos disponibles

(14:00 a 17:00 horas)

Recuerda que hoy el servicio de las líneas 3, 4 y 7, tendrán modificaciones, por Carrera Deportiva. ⏰



Consulta los horarios para que los tomes en cuenta. 👇🏻🚍 pic.twitter.com/kBceV0koS6 — Metrobús CDMX (@MetrobusCDMX) March 29, 2026

Las autoridades recomiendan a los usuarios tomar previsiones, anticipar sus traslados y considerar rutas alternas para evitar contratiempos durante este domingo.

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