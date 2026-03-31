Avenidas con cierres por marchas y bloqueos en CDMX hoy

En la CDMX es muy común que haya tráfico y cuando hay bloqueos y marchas el tránsito se complica más, así que para que llegues a tiempo a tu destino te decimos qué calles estarán cerradas hoy martes 31 de marzo para que busques alternativas viales.

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Marchas en CDMX hoy

De acuerdo con la Agenda de Movilizaciones de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) este martes se tienen previstas dos marchas en la capital, a las 14:00 horas habrá una manifestación en el Monumento a la Revolución con destino al Zócalo capitalino. Mientras que a las 15:00 horas se prevé una protesta en el Zócalo con destino a Plaza Tlaxcoaque y la estación Chabacano de las líneas 2, 8 y 9 del Metro.

¿Qué calles tendrán afectaciones por las manifestaciones?

Además, habrá manifestaciones en:

10:00 horas en Hemiciclo a Juárez en Av. Juárez No. 50, colonia Centro, alcaldía Cuauhtémoc y en Oficinas de la Secretaría de Gobierno Diagonal 20 de Noviembre No. 294, colonia Obrera, alcaldía Cuauhtémoc.

10:30 horas en Congreso de la Ciudad de México en Donceles y Allende, colonia Centro Histórico, alcaldía Cuauhtémoc.

11:00 horas en Plaza de la Ciudadela (A un costado de los cañones) Av. Balderas y Emilio Dondé, colonia Centro, alcaldía Cuauhtémoc y en Pozo 30 del Sistema de Aguas de la Ciudad de México ubicado en Viad. Tlalpan y Calz. Acoxpa, colonia Huipulco, alcaldía Tlalpan.

12:00 horas en Plaza Tlaxcoaque en Diagonal 20 de Noviembre y Tlaxcoaque, colonia Centro, alcaldía Cuauhtémoc; en Monumento a la Madre en Av. Insurgentes Sur y James Sullivan, colonia San Rafael, alcaldía Cuauhtémoc y en la Secretaria de Planeación, Ordenamiento Territorial y Coordinación Metropolitana San Lorenzo No. 712, colonia del Valle Sur, alcaldía Benito Juárez.

13:00 horas en Oficinas de la Secretaría de Gobierno en Diagonal 20 de Noviembre No. 294, colonia Obrera, alcaldía Cuauhtémoc.

15:00 horas en : Cámara de Senadores ubicada en Av. Paseo de la Reforma No. 135, colonia Tabacalera, alcaldía Cuauhtémoc y en Zócalo Capitalino en Plaza de la Constitución, colonia Centro Histórico, alcaldía Cuauhtémoc.

16:00 horas en Secretaría de Gobierno en Plaza de la Constitución No. 1, colonia Centro Histórico, alcaldía Cuauhtémoc.

Durante el día en la Secretaria de Gobernación en Abraham González No. 48, colonia Juárez, alcaldía Cuauhtémoc.

Así puedes denunciar a los franeleros que se creen dueños de calles de la CDMX

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