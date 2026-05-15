El Hoy No Circula Sabatino del 16 de mayo de 2026 en la Ciudad de México (CDMX) y Estado de México (Edomex) aplica de manera normal en la Zona Metropolitana del Valle de México (ZMVM).

Para hoy 16 de mayo de 2026, te compartimos el calendario del programa de restricción vehicular Hoy No Circula Sabatino, de acuerdo con la Secretaría del Medio Ambiente de la capital. Tómalo en cuenta y evita una multa.

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Hoy No Circula Sabatino: ¿Qué coches no pueden salir hoy?

Hoy 16 de mayo 2026, tercer sábado del mes, así se aplicarán las medidas:

Carros con holograma 1, terminación de placa NON, es decir 1, 3, 5, 7, 9.

Todos los vehículos con holograma 2.

Todos los autos de uso particular con placas foráneas.

¿Cuál es el horario del Hoy No Circula y dónde aplica?

Las restricciones del Hoy No Circula son vigentes de las 5:00 a las 22:00 horas del sábado 16 de mayo.

Además, como el programa tiene por objetivo el reducir la emisión de gases contaminantes en el Valle de México, este aplica para las 16 alcaldías de la CDMX y municipios conurbados del Edomex.

¿Cómo funciona el Hoy No Circula Sabatino?

El Hoy No Circula Sabatino no se emplea igual que entre semana y su funcionamiento depende de su holograma y de la terminación de su placa, así como el número de sábado que sea en el mes.

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