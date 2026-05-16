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La CDMX se “ajolotiza” pero autoridades no hacen nada por salvar la especie

Pese a que el gobierno de la CDMX ha impulsado la imagen del ajolote, la realidad es que no hay programas específicos para salvar la especie nativa de Xochimilco.

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Por: Yael Toribio