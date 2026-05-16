La contaminación ambiental provoca daños a la salud y cuando los índices son muy altos, en la CDMX se activa la Fase 1 de Contingencia Ambiental y el Doble Hoy No Circula y hoy la calidad del aire es mala por ello te compartimos algunas recomendaciones.

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¿Cómo está la calidad del aire hoy en CDMX?

De acuerdo con el Sistema de Monitoreo Atmosférico en el ambiente hay partículas contaminantes PM10 por lo que la calidad del aire es mala y el nivel de riesgo es alto. Se recomienda a la población utilizar protección UV.

La calidad del aire se clasifica en: buena (verde), aceptable (amarillo), mala (naranja), muy mala (rojo) y extremadamente mala (morado). Por ahora no se tiene previsto que se active la Fase 1 de Contingencia Ambiental por lo que el Hoy No Circula Sabatino aplica de forma normal y descansan todos los vehículos holograma 1 terminación de placa non, holograma 2 y foráneos.

¿Cuándo se activa el Doble Hoy No Circula?

El Doble Hoy No Circula aplica cuando se activa la Fase 1 de Contingencia Ambiental y esto ocurre ciando el índice de calidad del aire supera los 151 puntos, ya sea por altas concentraciones de ozono o por partículas contaminantes PM10 y PM2.5.

Además de que se restringe la circulación vehicular también se suspende las actividades físicas, cívicas y recreativas al aire libre de las 13:00 a las 19:00 horas y se reducen ciertas industrias que generan polvo y emisiones.

Recomendaciones ante altos índices de contaminación

La Secretaría del Medio Ambiente (Sedema) recomienda a la población que ante el aumento de contaminación:

Evitar el ejercicio al aire libre

Mantener en espacios cerrados a niños, adultos mayores y personas con problemas respiratorios

Evitar usar lentes de contacto

Tomar al menos 1.5 litros de agua para mantener las vías respiratorias hidratadas

Acudir al médico en caso de ardor en los ojos, irritación en las vías respiratorias o dificultad para respirar

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