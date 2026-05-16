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La CDMX se pinta de lila, pero eso, podría generar accidentes importantes

Escaleras de puentes, luminarias y otras zonas de la CDMX fueron pintadas color lila a pesar de los riesgos que tiene para la ciudadanía en la noche.

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Por: Yael Toribio
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