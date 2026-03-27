Viernes de caos: Colapsa autopista México-Cuernavaca por bloqueo a la altura de la caseta de Tlalpan
Los manifestantes cerraron la vialidad debido a que denuncian que desde hace un mes no tienen servicio de agua potable.
En pleno puente vacacional de Semana Santa, habitantes de Xochimilco mantienen un bloqueo hoy viernes en la autopista México-Cuernavaca a la altura de la caseta de Tlalpan.
Los manifestantes cerraron la vialidad en ambos sentidos, debido a que denuncian que desde hace un mes no tienen servicio de agua potable.
"#AutMéxicoCuernavaca, Plaza de Cobro Tlalpan. Continúa cierre a la circulación en ambos sentidos por presencia de manifestantes", detalló Caminos y Puentes Federales (Capufe) en sus redes sociales.
Suscríbete a nuestro canal de WhatsApp y mantente informado desde la palma de tu mano.
🚧🚨🚧🚨🚧— TriánguloRojo (@TrianguloRojo01) March 27, 2026
Cierre de la circulación por presencia de manifiestantes en la autopista México-Cuernavaca a la altura de la caseta de Tlalpan, en ambos sentidos. Tome vías alternas pic.twitter.com/yra7KqaVvy
adn Noticias. Te Hablamos con la verdad. Suscríbete a nuestro canal de Telegram y lleva la información en tus manos.