Viernes de caos: Colapsa autopista México-Cuernavaca por bloqueo a la altura de la caseta de Tlalpan

En pleno puente vacacional de Semana Santa, habitantes de Xochimilco mantienen un bloqueo hoy viernes en la autopista México-Cuernavaca a la altura de la caseta de Tlalpan.

Los manifestantes cerraron la vialidad en ambos sentidos, debido a que denuncian que desde hace un mes no tienen servicio de agua potable.

"#AutMéxicoCuernavaca, Plaza de Cobro Tlalpan. Continúa cierre a la circulación en ambos sentidos por presencia de manifestantes", detalló Caminos y Puentes Federales (Capufe) en sus redes sociales.

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Cierre de la circulación por presencia de manifiestantes en la autopista México-Cuernavaca a la altura de la caseta de Tlalpan, en ambos sentidos. Tome vías alternas pic.twitter.com/yra7KqaVvy — TriánguloRojo (@TrianguloRojo01) March 27, 2026

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