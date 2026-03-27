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Viernes de caos: Colapsa autopista México-Cuernavaca por bloqueo a la altura de la caseta de Tlalpan

Viernes de caos: Colapsa autopista México-Cuernavaca por bloqueo a la altura de la caseta de Tlalpan

Los manifestantes cerraron la vialidad debido a que denuncian que desde hace un mes no tienen servicio de agua potable.

Bloqueo en Tlalpan hoy viernes 27 de marzo 2026
|X: @LaGuardiaMX

Escrito por: Majo Santillán González

En pleno puente vacacional de Semana Santa, habitantes de Xochimilco mantienen un bloqueo hoy viernes en la autopista México-Cuernavaca a la altura de la caseta de Tlalpan.

Los manifestantes cerraron la vialidad en ambos sentidos, debido a que denuncian que desde hace un mes no tienen servicio de agua potable.

"#AutMéxicoCuernavaca, Plaza de Cobro Tlalpan. Continúa cierre a la circulación en ambos sentidos por presencia de manifestantes", detalló Caminos y Puentes Federales (Capufe) en sus redes sociales.

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