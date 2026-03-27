Tras varias horas de bloqueo se restablece la circulación en la carretera México-Cuernavaca

Desde muy temprano, manifestantes bloquearon la carretera México-Cuernavaca en ambos sentidos para exigir suministro de agua pues llevan un mes sin el líquido y finalmente alrededor del medio día liberaron las vialidades.

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Liberan carretera México-Cuernavaca

Caminos y Puentes Federales (CAPUFE) informó que se restableció la circulación en ambos sentidos de la carretera México-Cuernavaca aunque los manifestantes continúan replegados en la zona.

Se recomendó a los automovilistas manejar con precaución y mantenerse pendientes a las indicaciones de las autoridades.

☑️ ACTUALIZACIÓN. #AutMéxicoCuernavaca, Plaza de Cobro Tlalpan. Se informa a las personas usuarias que se restablece la circulación en ambos sentidos. Los manifestantes continúan replegados en la zona, por el momento sin afectar los carriles de rodamiento. Maneja con… — CAPUFE (@CAPUFE) March 27, 2026

¿Por qué bloquearon la carretera?

El bloqueo generó caos en la zona debido a que muchas personas comenzaron a salir de la ciudad hoy por las vacaciones de Semana Santa. Los inconformes señalaron que exigían suministro de agua potable.

Además denunciaron que las pipas para abastecer no han llegado con regularidad y sus actividades cotidianas se han visto afectadas.