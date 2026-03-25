Bloqueos y rodadas provocarán tráfico pesado en varias alcaldías de CDMX

Este miércoles se tienen previstos 14 bloqueos y 5 rodadas en diferentes alcaldías de la CDMX por lo que te recomendamos tomar previsiones para que evites llegar tarde a tu destino por el tráfico.

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Cierres viales por bloqueos

De acuerdo con el Centro de Comando, Control, Cómputo, Comunicaciones y Contacto Ciudadano (C5) se llevarán a cabo las siguientes movilizaciones:

06:30 horas en Estación “Chabacano”, Líneas 2, 8 y 9 del Sistema de Transporte Colectivo Metro ubicado en Calz. San Antonio Abad, colonia Obrera, alcaldía Cuauhtémoc.

09:30 horas en Cámara de Diputados en H. Congreso de la Unión No. 66, colonia El Parque, alcaldía Venustiano Carranza.

10:00 horas en Sede de la Alcaldía Miguel Hidalgo ubicada en Av. Parque Lira No. 94, colonia Observatorio, alcaldía Miguel Hidalgo; en Auditorio “Ernesto Velasco Torres” del Sindicato Mexicano de Electricistas en Insurgentes Centro No. 98, colonia Tabacalera, alcaldía Cuauhtémoc y en el Zócalo Capitalino ubicado en Plaza de la Constitución, colonia Centro Histórico, alcaldía Cuauhtémoc.

12:00 horas en Juzgados de Control del Reclusorio Preventivo Varonil Oriente en Av. Reforma No. 50, colonia Lomas de San Lorenzo, alcaldía Iztapalapa; en Plaza Tlaxcoaque en Diagonal 20 de Noviembre y Tlaxcoaque, colonia Centro, alcaldía Cuauhtémoc; en Museo Universitario de Arte Contemporáneo en

Av. Insurgentes Sur No. 3000, Ciudad Universitaria, alcaldía Coyoacán y en Monumento a la Madre en Av. Insurgentes Sur y James Sullivan, colonia San Rafael, alcaldía Cuauhtémoc.

16:00 horas en Universidad Autónoma Metropolitana, Unidad Iztapalapa ubicada en Av. San Rafael Atlixco No. 186, colonia Leyes de Reforma 1ª- Sección, alcaldía Iztapalapa.

Durante el día en Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad Nacional Autónoma de México Circuito Interior, Ciudad Universitaria, alcaldía Coyoacán y en Juzgados de Control del Reclusorio Preventivo Varonil Oriente ubicado en Av. Reforma No. 50, colonia Lomas de San Lorenzo, alcaldía Iztapalapa.

19:00 horas en la Sede de la Alcaldía Iztacalco en Av. Río Churubusco s/n., colonia Gabriel Ramos Millán, alcaldía Iztacalco.

¿En dónde habrá rodadas?

Por otro lado, también habrá rodadas en:

Explanada de la Alc. Azcapotzalco, Castilla Ote. s/n, colonia Centro a las 18:00 horas.

Eje 5 Sur y 10 de Agosto, colonia Leyes de Reforma

Secundaria 101, Beethoven, Av. Sta. Ana s/n, colonia Avante a las 20:45 horas.

Parque Xotepingo, Calz. de Tlalpan No. 2303, colonia Cd. Jardín a las 21:00 horas.

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