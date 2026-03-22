¡Alerta en CDMX! Fuertes vientos derriban árboles y dejan autos hechos pedazos este domingo 22 de marzo

Una alerta por clima en la Ciudad de México (CDMX) encendió las alarmas este domingo, luego de que fuertes vientos provocaron la caída de árboles y daños a vehículos en distintas zonas de la capital.

Autoridades de la Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil (SGIRPC) activaron la alerta amarilla en siete alcaldías ante rachas que podrían poner en riesgo a la población. Las imágenes de autos aplastados por troncos y ramas no tardaron en circular en redes sociales, evidenciando el peligro en la ciudad. En adn Noticias, te contamos los detalles.

#IMPORTANTE 🔴 Un árbol de aproximadamente 10 metros cayó sobre un automóvil estacionado en la avenida Plutarco Elías Calles, colonia El Prado, alcaldía Iztapalapa, #CDMX, dañando al menos una camioneta particular 🌳🚨



El árbol se desprendió desde su base; afortunadamente no se… pic.twitter.com/mU9zyrjsmv — adn Noticias (@adnnoticiasmx) March 22, 2026

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¿En qué alcaldías de la CDMX se activó la alerta amarilla por fuertes vientos hoy 22 de marzo?

De acuerdo con la Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil, la alerta por viento en CDMX se activó en al menos siete alcaldías debido a la probabilidad de rachas de entre 50 y 59 kilómetros por hora.

Entre las demarcaciones afectadas se encuentran zonas del poniente y sur de la ciudad, donde históricamente se registran mayores impactos por este tipo de condiciones meteorológicas:

Benito Juárez

Coyoacán

Iztapalapa

Milpa Alta

Tláhuac

Tlalpan

Xochimilco

Las autoridades pidieron a la población mantenerse informada sobre el clima en la CDMX y evitar permanecer cerca de árboles, estructuras frágiles o anuncios espectaculares.

Además, recomendaron retirar objetos que puedan caer desde azoteas o balcones, ya que los vientos CDMX podrían intensificarse en las siguientes horas.

¿Qué significa la alerta amarilla de la SGIRPC?

La alerta amarilla es un nivel preventivo que indica la presencia de fenómenos meteorológicos que podrían generar riesgos moderados. En este caso, los vientos en la capital representan peligro por caída de ramas, árboles y objetos mal sujetos. Por eso, la Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil exhortó a la población a extremar precauciones.

También se pidió a los ciudadanos reportar cualquier incidente a los servicios de emergencia para una atención oportuna al número: 911 o 55-5683-2222.

Fuertes vientos derribaron árboles que destruyeron autos en la CDMX

Uno de los efectos de los fuertes vientos de la CDMX fue la caída de árboles que pusieron en riesgo a la ciudadanía y que terminaron por destrozar automóviles en algunas alcaldías. Por ejemplo, un árbol de cerca de 10 metros de alto cayó sobre un automóvil estacionado en la avenida Plutarco Elías Calles en la colonia El Prado, alcaldía Iztapalapa.

Bomberos y Protección Civil laboraron para seccionar el árbol que afectó la circulación vehicular en la zona. No se reportaron lesionados en la zona.

Otro caso sucedió en la avenida Oriente 160, en la colonia Unidad Modelo, alcaldía Iztapalapa, donde cayó otro árbol que se arrancó de raíz y afectó cableado de telecomunicaciones de la zona, afortunadamente no se reportan personas lesionadas.