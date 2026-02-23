Activan alerta roja en CDMX por frío extremo y estas son las alcaldías más afectadas

Es oficial, la Secretaría de Gestión Integral de Riesgo y PC de la Ciudad de México (CDMX) activó alerta roja para cinco alcaldías, alerta naranja para otras seis, y alerta amarilla para otras 4, todas para la mañana del martes 24 de febrero, en la espera de un frío extremo que podría llegar a los -2 °C.

Sí, la mañana del 24 de febrero será la más fría del año (hasta ahora), provocando que el sur de la capital tenga una sensación gélida que podría afectar gravemente la salud de los ciudadanos en caso de no estar bien tapados.

¿A qué hora habrá más frío en CDMX?

Todas las alertas de frío señalan que el frío será más intenso desde la medianoche hasta las 09:00 am; es por eso que si las personas van a salir muy temprano de sus casas, lo mejor será hacerlo bien abrigados, cubriendo nariz y boca para evitar respirar el aire gélido.

Alcaldías con alerta roja en la CDMX

La alerta roja significa que la capital sufrirá temperaturas de 0 a -2 °C durante la madrugada, una sensación de frío extrema que azotará a:



Álvaro Obregón

Cuajimalpa

Magdalena Contreras

Milpa Alta

Tlalpan

Para las millones de personas que viven en dichas alcaldías, se recomienda sellar las puertas y ventanas para evitar filtraciones de aire frío, así como mantenerse bien abrigados e hidratados.

Alcaldías con alerta naranja y alerta amarilla

En el centro y en el norte de la CDMX el frío también será muy intenso. La alerta naranja significa que habrá temperaturas de 1 a 3 °C, afectando en:



Azcapotzalco

Gustavo A. Madero

Iztapalapa

Tláhuac

Venustiano Carranza

Xochimilco

A su vez, la alerta amarilla significa que habrá temperaturas de 4 a 6 °C, afectando a las alcaldías de:



Benito Juárez

Coyoacán

Cuauhtémoc

Iztacalco

Miguel Hidalgo

Aunque la temperatura comenzará a aumentar durante las horas siguientes, se mantendrá la sensación de frío en la sombra, además de que para la noche volverán a descender de manera importante.

