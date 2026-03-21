La calidad del aire es buena pero hay restricciones vehiculares por el Hoy No Circula Sabatino

Con el objetivo de disminuir la contaminación ambiental en el Valle de México, se implementó el programa Hoy No Circula para que a lo largo de la semana algunos coches dejen de circular y si quieres evitar multas te contamos que autos descansan este sábado 21 de marzo.

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¿Cómo aplica el Hoy No Circula Sabatino?

De acuerdo con la Comisión Ambiental de la Megalópolis (CAMe), este día no pueden circular de las 05:00 a las 22:00 horas los automóviles con holograma 1 y que su terminación de placa sea non, los holograma 2 y los foráneos.

🌞¡Buenos días!

El programa #HoyNoCircula para el 3er sábado de marzo en la #ZMVM es para vehículos con HOLOGRAMA 1 terminación de placas #NON, TODOS los HOLOGRAMA 2 y placas foráneas.

𝐄𝐱𝐞𝐧𝐭𝐨𝐬: Hologramas 0 y 00 pic.twitter.com/YZaWubEYiG — CAMegalópolis (@CAMegalopolis) March 21, 2026

Esta restricción aplica para las 16 alcaldías de la CDMX y para los 18 municipios del Edomex y los únicos vehículos que están exentos son los de holograma 0 y 00, híbridos y eléctricos. Es importante que tomes en cuenta que el único dìa que todos los autos pueden circular es el domingo.

Multa por no respetar el Hoy No Circula

En la CDMX la multa por no respetar el Hoy No Circula es de 20 a 30 Unidad de Medida Actualizada (UMA) que tiene un valor vigente de 117.31 pesos, por lo que pagarías de multa entre 2 mil y 3 mil 500 pesos.

Cabe mencionar que el Hoy No Circula es un programa que busca disminuir la carga de emisiones que afectan el aire en la capital pues cuando hay mayor concentración de partículas contaminantes se activa la Fase 1 de Contingencia Ambiental y se endurecen las restricciones para la circulación vehicular.