Fiscalía CDMX separa de su cargo a “Lady Pepitas” tras discriminación en el Estadio Olímpico Universitario

A una semana de que se hiciera viral el caso de la ahora conocida como “Lady Pepitas”, la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México (FGJ CDMX) dio a conocer que la servidora pública involucrada en el caso, fue separada de su cargo de manera temporal en lo que continúan las investigaciones correspondientes.

Por medio de un comunicado oficial, la FGJ CDMX señaló que fue este mismo viernes 20 de marzo que se le notificó a la servidora pública sobre la medida de suspensión, esto de conformidad con el reglamento interno de la institución.

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¿Qué se sabe del caso de Lady Pepitas?

El caso de la mujer apodada como “Lady Pepitas”, surgió desde el pasado sábado 14 de marzo cuando la servidora pública acudió a un juego de la Liga MX en el Estadio Olímpico Universitario de los Pumas, lugar en el cual su pareja e hijo fueron retirados del inmueble por supuestas conductas inapropiadas.

Fue en ese momento que la mujer intentó persuadir a los elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) que se encontraban resguardando el recinto. Tras una serie de intercambios de palabras, la trabajadora de la FGJ CDMX lanzó el comentario “no somos iguales, yo si fui a la escuela. A ustedes los sacaron de vender pepita”.

📝La Fiscalía CDMX determinó suspender temporalmente de su cargo a una servidora pública vinculada con hechos difundidos mediante redes sociales el pasado 15 de marzo de 2026.



La servidora pública será sujeta al procedimiento disciplinario ante el Consejo de Asuntos Internos,… pic.twitter.com/jwhjiHooWe — Fiscalía CDMX (@FiscaliaCDMX) March 20, 2026

Servidora pública pide disculpas tras hacerse viral en redes

Luego de que el caso se hiciera tendencia a nivel nacional a través de redes sociales, la servidora pública de la cual hasta el momento no se ha confirmado oficialmente el nombre, otorgó una serie de entrevistas con medios nacionales en los que se disculpó por su actuar.

De igual forma, señaló que el video fue sacado de contexto resaltando que “le arruinaron la vida”, esto por los procesos internos que lleva en su contra ante la misma fiscalía de la capital.

¿Qué pasará con Lady Pepitas?

De acuerdo con lo mencionado en el documento de la Fiscalía CDMX, la servidora pública involucrada en el caso será sujeta a un procedimiento disciplinario ante el Consejo de Asuntos Internos, instancia que se encargará de definir si existe responsabilidad administrativa.

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