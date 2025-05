Lady Influyente en Oaxaca genera escándalo, muestra arrogancia y desata memes en redes

El nombre de Lady Influyente en Oaxaca se convirtió en sinónimo de “prepotencia al volante” tras el escándalo que protagonizaron una mujer y un hombre que conducían en estado de ebriedad. La cosa no quedó allí, pues el caso se hizo viral por una “supuesta conexión” con el alcalde Raymundo Chagoya además de las reacciones de los internautas que incluso crearon memes del inolvidable numerito.

En adn40 te traemos todo el chisme de este caso que sacudió las redes sociales y levantó burlas hacia la nueva “Lady” del momento.

¿Por qué se hizo viral “Lady Influyente”?

Todo empezó en Santa Cruz Amilpas, donde una mujer al volante, visiblemente afectada por unas cuantas copas de más, decidió ignorar la Ley de Tránsito como si fuera opcional.

La Policía Vial intentó intervenir, pero se encontraron con una diva dispuesta a dar un espectáculo. Entre gritos, insultos y amenazas, Lady Influyente en Oaxaca gritó a los cuatro vientos su supuesto poder y conexiones. Lo que no esperaba es que también estaba regalando a las redes su pase directo al estrellato de la vergüenza.

¿Quién es en realidad “Lady Influyente”?

Aunque las autoridades no dieron nombres oficiales, los usuarios de redes sociales (cual FBI) hicieron su chamba y nos regalaron la identidad de Lady Influyente en Oaxaca. Se trata de “Gardenia”, una figura supuestamente relacionada con políticos locales de Morena.

Pero más allá del árbol genealógico, lo que quedó claro es que Gardenia no tiene filtro, sí tiene ego y, por lo visto, cree que decir “conozco a alguien” la convierte en ciudadana de primera clase. Spoiler Alert: no fue así.

¿Es cierto que “Lady Influyente” conocía al alcalde de Oaxaca de Juárez?

Durante el show, la flamante Lady gritó: “¡Ray Chagoya ya viene!” como si invocara a un superhéroe. Pero el alcalde Raymundo Chagoya no llegó, ni tiene intenciones de hacerlo. De hecho, en una rueda de prensa declaró que no conoce ni a Gardenia ni a su acompañante, Juan Miguel Pérez, quien también participó en el drama como escudero verbal y se presume que es dirigente de Morena en Nopala.

Redes sociales Gardenia iba acompañada de Juan Miguel Pérez, quien tampoco escatimó en insultos y amenazas hacia los oficiales de tránsito.

El intento de intimidación con nombres importantes simplemente no cuajó.

¿Qué pasó con “Lady Influyente” luego de su show con los policías?

Tras más de dos horas de telenovela callejera, los policías terminaron llevándose su camioneta ante los gritos, amenazas y supuesto linaje político de la protagonista. Hasta el momento, no se han reportado sanciones oficiales ni detenciones pero se sabe que tuvo que pagar 10 mil pesos de multa.

El caso sigue en la nebulosa legal, pero la presión social pide respuestas. Porque una cosa es volverse viral, y otra muy distinta es salir impune.

Reacciones de internautas tras la aparición de “Lady Influyente”

El Internet no perdona. Las redes sociales explotaron con memes, críticas y hasta corridos improvisados sobre Lady Influyente en Oaxaca. Los internautas criticaron no solo la actitud de la señora Gardenia, sino la falta de reacción contundente por parte de los agentes. Muchos exigieron que se castigue con rigor este tipo de conductas y que el amiguismo político no vuelva a ser carta blanca para el caos.

