Autos con restricciones por el Hoy No Circula en CDMX y Edomex

La Secretaría del Medio Ambiente (Sedema) implementó el programa Hoy No Circula para reducir los índices de contaminación ambiental en la CDMX y Edomex y para que no te multen, te decimos qué autos deben descansar este viernes.

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¿Cómo aplica el Hoy No Circula en viernes?

Las restricciones aplican de las 05:00 a las 22:00 horas y los coches que no pueden circular son:



Holograma 1 y 2

Engomado azul

Terminación de placas 9 y 0

🌞¡Buen día!

El #HoyNoCircula de este viernes 20 de marzo en la #ZMVM aplica para los vehículos con #EngomadoAzul 🔵terminación de placas 9 y 0, holograma 1 y 2, y permisos.

𝐸𝑥𝑒𝑛𝑡𝑜𝑠 - 𝐡𝐨𝐥𝐨𝐠𝐫𝐚𝐦𝐚𝐬 𝟎𝟎 𝐲 𝟎. pic.twitter.com/fWO8X6TYBQ — CAMegalópolis (@CAMegalopolis) March 20, 2026

Es muy importante que tomes en cuenta que hay vehículos exentos de este programa como son los autos eléctricos e híbridos, los de holograma 0 y 00 y los de servicio de emergencia y transporte público.

Multa por no respetar el Hoy No Circula

Los automovilistas que no respeten las restricciones serán retirados de la vialidad y el auto será llevado al corralón donde el dueño tendrá que pagar una multa de entre 2 mil y 3 mil pesos.

El único día que todos los autos pueden circular es el domingo a menos que se active la Fase 1 de Contingencia Ambiental y se tenga que suspender la circulación de vehículos.

¿Cuándo aplica el Doble Hoy No Circula?

El Doble Hoy No Circula aplica cuando la Comisión Ambiental de la Megalópolis (CAMe) activa la Fase 1 de Contingencia Ambiental por altos niveles de ozono y se restringe la circulación de más vehículos para reducir contaminantes. En la mayoría de los casos aplica para los hologramas 1 y 2 y en algunos casos el 0 y 00 según el engomado.

Operativo en CDMX para detectar coches con placas tapadas o modificadas