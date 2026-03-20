Bloqueos y marcha provocarán embotellamientos en avenidas principales de CDMX hoy

Este viernes se tienen previstos bloqueos y manifestaciones en diferentes alcaldías de CDMX por ello, la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) recomienda a los automovilistas salir con tiempo y buscar alternativas viales.

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Marcha en apoyo al Refugio Franciscano

De acuerdo con la Agenda de Movilizaciones de la capital se llevará a cabo una marcha a las 18:00 horas del Palacio de Bellas Artes al Zócalo capitalino para exigir la entrega inmediata de los animales del Refugio Franciscano a sus legítimos cuidadores. Además, piden la suspensión de adopción ya que cuentan con custodia legal.

También solicitan informes médicos diarios como prueba de vida sobre el estado de salud de los animales que se encuentran en el Deportivo Los Galeana, el albergue del Ajusco y en la Brigada Animal.

¿En dónde habrá bloqueos hoy?

Diversos colectivos realizarán manifestaciones provocando afectaciones en:

Afore XXI Banorte en Av. Paseo de la Reforma No.489, colonia Cuauhtémoc, alcaldía Cuauhtémoc a las 09:00 horas.

Zócalo Capitalino en Plaza de la Constitución, colonia Centro Histórico, alcaldía Cuauhtémoc y en la Secretaría de Cultura ubicada en Arenal No.40, colonia Chimalhuacán, alcaldía Álvaro Obregón a las 10:00 horas.

En Plaza Tlaxcoaque en Diagonal 20 de Noviembre y Tlaxcoaque, colonia Centro, alcaldía Cuauhtémoc y en el Monumento a la Madre en Av. Insurgentes Sur y James Sullivan, colonia San Rafael, alcaldía Cuauhtémoc a las 12:00 horas.

Colegio de Bachilleres Plantel 10 “Aeropuerto” ubicado en Adolfo López Mateos No. 190, colonia Ampliación Aviación, alcaldía Venustiano Carranza a las 13:30 horas.

Facultad de Ingeniería de la Universidad Nacional Autónoma de México Circuito Escolar, Ciudad Universitaria, alcaldía Coyoacán a las 15:00 horas.

Durante el día en Miguel Ángel de Quevedo No. 1098, colonia Parque San Andrés, alcaldía Coyoacán.

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