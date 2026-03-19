Proponen campaña para rescatar créditos del INVI con más apoyos y menos intereses en CDMX

El diputado de la Ciudad de México (CDMX), Gerardo Villanueva presentó una serie de puntos de acuerdo para rescatar los créditos y ofrecer condonaciones a las familias que compraron su hogar a través del Instituto de Vivienda (INVI), esto con la finalidad de evitar que las y los capitalinos caigan en “deudas impagables”.

De acuerdo con lo mencionado por el diputado, a pesar de los programas y campañas sobre formas de pago, incentivos y condonaciones de intereses, muchas familias desconocen cómo acceder a estos beneficios, por lo cual es vital establecer los acuerdos ante el INVI.

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¿Qué dicen los puntos de acuerdo presentados por el diputado?

Según con lo dicho por el mismo Villanueva, actualmente el modelo que tiene el INVI en la CDMX es “solidario y revolvente”, pues destacó que la falta de información no solo genera rezagos en los pagos de los créditos, sino que también retrasa la reinversión de los recursos para crear más viviendas.

Es por ello que entre los puntos de acuerdo, se planea facilitar la regularización (recuperación) de créditos sin poner en riesgo el patrimonio de las familias, asegurando que “cada crédito recuperado abre una nueva oportunidad”.

Pese a lo antes señalado, destacaron que el modelo de vivienda social en la CDMX se ha transformado en los últimos años, pues hoy en día se pueden acceder a financiamientos de hasta 846 mil pesos con plazos de pago de 20 años.

Programas del INVI activos este 2026 en CDMX

Vale la pena mencionar que hoy en día el INVI tiene dos programas activos dentro de la CDMX, los cuales buscan apoyar a las y los capitalinos en el mejoramiento de vivienda, así como pagos sin intereses.

De acuerdo con lo mencionado en el portal oficial del INVI, los programas activos actuales son:

Mejoramiento de Vivienda: se aplica a inmuebles ubicados en suelo urbano y en suelo habitacional rural de baja densidad. Su objetivo es financiar obras, brindar asistencia técnica y administrativa, así como orientar a las familias

Vivienda en Conjunto: el objetivo principal de este programa es promover y ejecutar los créditos con tasa cero de interés, así como la recuperación e impulso de esquemas

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