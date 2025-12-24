inklusion.png Sitio accesible
INVI tendrá descuentos del 20 y 50% en tu crédito, para que empieces el 2026 al corriente

Si quieres comenzar el 2026 con tu crédito del INVI regularizado, aprovecha las promociones que tiene para los derechohabientes.

INVI tendrá descuentos para pagos de créditos
Descuentos en pagos de créditos de vivienda|Getty Images
Ciudad

Escrito por:  Itandehui Cervantes

El Instituto de Vivienda ( INVI ) de la Ciudad de México anunció el programa Borrón y cuenta nueva donde podrás acceder a descuentos especiales para regularizar tu crédito y aquí te decimos paso a paso lo que debes hacer para que empieces el 2026 sin preocupaciones.

Programa Borrón y cuenta nueva del INVI

A través de redes sociales, el INVI anunció que habrá hasta 50% de descuento al liquidar tu crédito y 20% menos si realizas pagos por adelantado. Por otro lado quienes están al corriente con sus pagos, podrán sacar las escrituras de su vivienda.

Requisitos y cómo obtener las promociones

Es importante señalar que para obtener los descuentos es importante contar con una identificación oficial como el INE, pasaporte o cédula profesional y la credencial de pago INVI o comprobante de algún pago realizado.

El trámite se puede realizar de forma presencial en la oficina de FIDERE donde el personal te atenderá en ventanilla o puedes comunicarte al 55 8957 0084 o al 55 8957 0091 para recibir atención.

El INVI es un organismo del gobierno de la capital que facilita el acceso a vivienda digna para personas de bajos y medianos ingresos y da financiamiento con tasas bajas y plazos largos para que las personas puedan comprar una vivienda o construir en un terreno propio.

CDMX

