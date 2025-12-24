INVI tendrá descuentos del 20 y 50% en tu crédito, para que empieces el 2026 al corriente

El Instituto de Vivienda ( INVI ) de la Ciudad de México anunció el programa Borrón y cuenta nueva donde podrás acceder a descuentos especiales para regularizar tu crédito y aquí te decimos paso a paso lo que debes hacer para que empieces el 2026 sin preocupaciones.

Programa Borrón y cuenta nueva del INVI

A través de redes sociales, el INVI anunció que habrá hasta 50% de descuento al liquidar tu crédito y 20% menos si realizas pagos por adelantado. Por otro lado quienes están al corriente con sus pagos, podrán sacar las escrituras de su vivienda.

Requisitos y cómo obtener las promociones

Es importante señalar que para obtener los descuentos es importante contar con una identificación oficial como el INE, pasaporte o cédula profesional y la credencial de pago INVI o comprobante de algún pago realizado.

El trámite se puede realizar de forma presencial en la oficina de FIDERE donde el personal te atenderá en ventanilla o puedes comunicarte al 55 8957 0084 o al 55 8957 0091 para recibir atención.

El INVI es un organismo del gobierno de la capital que facilita el acceso a vivienda digna para personas de bajos y medianos ingresos y da financiamiento con tasas bajas y plazos largos para que las personas puedan comprar una vivienda o construir en un terreno propio.

— Gobierno de la Ciudad de México (@GobCDMX) December 18, 2025

