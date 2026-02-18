Lista de módulos del INVI en CDMX para poder obtener una casa este 2026

Actualmente el Instituto de Vivienda de la Ciudad de México (INVI) cuenta con dos programas abiertos para las y los capitalinos que están en busca de comprar una casa en este 2026, por lo cual es indispensable conocer todos los módulos que tiene el órgano en todas las alcaldías de la CDMX.

De acuerdo con la página web oficial del instituto, actualmente se cuenta con un módulo por alcaldía (16) para atender las preguntas y trámites requeridos por la población, por lo cual a continuación te daremos a conocer las ubicaciones exactas de cada una de estas.

Lista completa de las módulos de atención del INVI

Los 16 módulos del INVI que están activos actualmente en la CDMX son los siguientes:

Calle Canela 660, colonia Granjas México en alcaldía Iztacalco

Calle Canarios s/n, colonia Tolteca en alcaldía Álvaro Obregón

Avenida 16 de Septiembre 110, colonia San Martín Xochinahuac en alcaldía Azcapotzalco

Calle Chichimecas, esquina Tepalcatzin, colonia Ajusco en alcaldía Coyoacán

Avenida Juárez esq. Avenida México, colonia Cuajimalpa en alcaldía Cuajimalpa

Calle Luis Moya 87, colonia Centro (Área 1) en alcaldía Cuauhtémoc

Avenida Gran Canal 208, colonia El Coyol en alcaldía GAM

Calle Oriente 237 59, colonia Agrícola Oriental en alcaldía Iztacalco

Calle Villa Campa s/n Esquina Villa Feliche, colonia Desarrollo Urbano Quetzalcóatl en alcaldía Iztapalapa

Calle Josefa Ortiz de Domínguez s/n, colonia Santiago Acahualtepec 2a. Ampliación en alcaldía Iztapalapa

Calle Vicente Guerrero Edif. B, PB, colonia Unidad Vicente Guerrero en alcaldía Iztapalapa

Avenida Luis Cabrera 1, colonia San Jerónimo Lídice en alcaldía Magdalena Contreras

Avenida México s/n, Barrio Los Ángeles, colonia Villa Milpa Alta Centro en alcaldía Milpa Alta

Calle Gioconda s/n esq. Francisco Peñaloza, colonia Miguel Hidalgo en alcaldía Tláhuac

Avenida Yobain s/n, colonia Cultura Maya en alcaldía Tlalpan

Avenida Francisco Goitia s/n, colonia Barrio San Pedro en alcaldía Xochimilco

¿Qué programas están abiertos actualmente en el INVI?

De acuerdo con la plataforma del INVI, los programas que se mantienen activos en estos primeros meses del 2026 son los de Mejoramiento de Vivienda y Vivienda en Conjunto, a los cuales pueden ingresar las y los capitalinos.

El programa Vivienda en Conjunto fue diseñado con la finalidad de otorgar financiamiento para proyectos de vivienda con cero intereses y otorgando ayuda de beneficio social a los capitalinos. Por su parte, Mejoramiento de Vivienda se aplica para inmuebles ubicados en suelo urbano y en suelo habitacional rural de baja densidad.

