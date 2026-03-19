Mujer muere trágicamente tras caer por más de 10 pisos de edificio en Paseo de la Reforma

Una mujer de aproximadamente 35 años de edad murió la tarde de este jueves 19 de marzo tras caer de más de 10 pisos de altura sobre la avenida Paseo de la Reforma, esto dentro de la colonia Juárez de la alcaldía Cuauhtémoc.

Información recabada por Jesús Arias, reportero de adn Noticias, confirmó que fueron paramédicos del Escuadrón de Rescate y Urgencias Médicas (ERUM) los que arribaron al lugar de los hechos frente al edificio Torre Reforma Latino, esto para confirmar que la mujer ya no contaba con signos vitales.

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¿Qué pasó sobre Paseo de la Reforma en la CDMX?

Tras varios minutos del incidente reportado sobre Paseo de la Reforma, la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México (SSC CDMX) informó que los hechos ocurrieron casi en la esquina con la calle Belgrado en la colonia Juárez de la alcaldía ya mencionada.

Hasta el momento, se ha dado a conocer que la mujer se encontraba en un balcón del edificio conocido como Torre Reforma Latino minutos antes de caer, por lo cual se iniciaron las investigaciones correspondientes para determinar los motivos de la caída.

Medios nacionales, sin confirmar fuentes, refirieron que testigos de los hechos habrían dado a conocer que minutos antes de que la mujer cayera desde el balcón, habría tenido una discusión con otra persona.

🚑🚑 Una mujer murió tras presuntamente caer desde el piso 11 de un edificio en Paseo de la Reforma. Servicios de emergencia acudieron al lugar, pero ya no presentaba signos vitales. Autoridades forenses y periciales realizan las diligencias correspondientes



📹: @JesusSaviola pic.twitter.com/Hj2jWhaHiP — adn Noticias (@adnnoticiasmx) March 19, 2026

SSC confirma deceso de una mujer de 35 años frente a la Torre Reforma Latino

La SSC CDMX señaló tras los hechos registrados sobre Paseo de la Reforma, se dio parte al agente del Ministerio Público correspondiente, el cual inició con los trabajos de peritaje para deslindar responsabilidades sobre el hecho.

Pese a lo antes señalado, es importante destacar que se informó que una de las líneas de investigación también apuntan a que la mujer pudo haberse lanzado desde el balcón, sin embargo esto aún no está confirmado.

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