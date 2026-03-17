Vialidades afectadas y hora exacta del paro de la CNTE durante tres días en CDMX

Desde el pasado 5 de marzo los integrantes de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE) anunciaron que llevarían a cabo un paro y movilizaciones principalmente en la capital del país, pero eso no es todo ya que este será durante tres días y también se sumarán elementos de otros estados.

Estas movilizaciones y el paro de la CNTE será para exigir la abrogación de la Ley del ISSSTE de 2007 y que sean mejoradas las condiciones de jubilación además también piden que haya más y mejores medidas de seguridad para las comunidades escolares.

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¿Cuándo habrá paro de la CNTE en CDMX?

Según lo dado a conocer a través de un comunicado difundido en redes sociales, la CNTE convocó a paro a partir del miércoles 18 de marzo y hasta el viernes 20 por lo que habrá movilizaciones en varios estados y principalmente en la CDMX. Esto provocará caos tanto en vialidades principales como en carreteras y accesos a la capital del país y se espera que todo comience en punto de las 9:00 horas de la mañana.

Vialidades afectadas por el paro de la CNTE en CDMX

Según los datos de anteriores movilizaciones se puede prevenir que serán 4 las principales avenidas afectadas por el paro de la CNTE el miércoles 18 de marzo ya que los integrantes comenzarán a manifestarse desde el Ángel de la Independencia y se espera que avancen hacia el Zócalo del Centro Histórico de la Ciudad de México (CDMX):



Paseo de la Reforma

Avenida Juárez

Eje Central Lázaro Cárdenas

Calle 5 de mayo

Como vías alternas se pueden considerar: Chapultepec, Insurgentes, Eje 1 Norte, José María Izazaga, Fray Servando Teresa de Mier, Eje 1 Oriente

Además también hay previsión de que integrantes de la CNTE se movilicen en los siguientes estados:



Oaxaca

Guerrero

Chiapas

Michoacán

Mantente atento de nuestras plataformas y señales para que tengas el seguimiento puntual de estas movilizaciones y el paro de la CNTE y no te veas afectado por los bloqueos.

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