José Ángel Bichir reaparece y revela cómo fue que cayó de un balcón en CDMX

El actor José Ángel Bichir reapareció públicamente después del accidente que sufrió al caer desde un balcón de un edificio en la colonia Narvarte Poniente, en la Ciudad de México (CDMX). Visiblemente afectado y aún en recuperación, el intérprete rompió el silencio y admitió que todavía intenta entender qué ocurrió aquella noche.

El incidente ocurrió el pasado viernes 13 de marzo y rápidamente se volvió tendencia en redes sociales y medios de espectáculos. De acuerdo con los primeros reportes, el actor cayó desde un tercer piso, lo que le provocó diversas lesiones que requirieron su hospitalización urgente. Te contamos cuál es el estado de salud del actor de 38 años.

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José Ángel Bichir revela cómo se siente tras la caída de tres pisos

Tras la caída, paramédicos y elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) de la CDMX que arribaron al lugar determinaron que el actor, que aseguró haber sido pareja de la cantante Belinda, había sufrido fracturas en el rostro y el abdomen. Sin embargo, logró sobrevivir al accidente y actualmente permanece bajo observación médica mientras continúa su recuperación.

El intérprete, conocido por su participación en series y telenovelas, es hijo del actor Odiseo Bichir y pertenece a una de las familias más reconocidas del espectáculo mexicano.

Por ahora, no se han dado detalles claros sobre cómo ocurrió exactamente la caída, por lo que el propio actor aseguró que aún intenta reconstruir lo sucedido.

“Sí, estoy muy mal. Sí, me siento muy mal, la verdad. No entiendo muy bien qué ha pasado y qué está pasando. Es como estar en un despertar de un sueño y no entender muy bien qué pasó”, declaró a medios de comunicación que lo esperaba a su salida del Hospital Rubén Leñero.

¿Qué enfermedad tiene José Ángel Bichir?

En redes sociales también surgieron dudas sobre la salud del actor y si padece alguna enfermedad relacionada con el incidente. Al respecto, la familia del actor lanzó un mensaje en redes sociales en el que señalan que la caída del actor no fue un acto voluntario, sino que fue provocada por una crisis de salud mental.

“Hoy, más que nunca, necesitamos como sociedad entender que la salud de la mente es parte fundamental de nuestra salud integral. Que una persona que atraviesa una crisis emocional profunda no es un peligro ni está perdida: es un ser humano que necesita ayuda, contención y amor”, se lee en el comunicado oficial de la familia Bichir.

¿José Ángel Bichir fue novio de Belinda?

Además de su carrera en televisión y cine, José Ángel Bichir ha estado en el centro de la conversación mediática por su vida personal. En el pasado, el actor reveló que mantuvo una relación con Belinda, aunque aseguró que no podía dar detalles debido a un supuesto contrato de confidencialidad firmado entre ambos.

Los dos se conocieron desde jóvenes cuando coincidieron en proyectos televisivos, lo que generó una amistad que con el tiempo derivó en un romance del que poco se sabe públicamente. Por ahora, la prioridad para el actor es su recuperación.