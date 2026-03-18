Metro y Metrobús CDMX hoy 18 de marzo: Fallas en un tren de la Línea A provoca retrasos de más de 20 minutos

La mañana de este miércoles 18 de marzo, usuarios del Metro de la Ciudad de México (CDMX) reportaron retrasos generalizados en varias líneas, con tiempos de espera que van de los 10 a los 20 minutos, lo que ha provocado estaciones saturadas en distintos puntos de la capital.

A través de redes sociales, pasajeros señalaron que las afectaciones comenzaron desde primeras horas del servicio, especialmente en líneas con alta demanda.

Por su parte, el sistema de transporte confirmó algunas incidencias operativas y aseguró que se trabaja para restablecer la circulación.

Buen día. Al llegar a terminales o estaciones de correspondencia y en horarios de mayor demanda, por seguridad, se implementa el operativo que regula la entrada a los andenes con maniobras de dosificación de usuarios. Un ingreso ordenado permite agilizar la llegada al andén.… — MetroCDMX (@MetroCDMX) March 18, 2026

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¿Qué líneas del Metro CDMX presentan retrasos hoy?

De acuerdo con reportes oficiales y de usuarios, estas son las líneas con mayores complicaciones la mañana de este miércoles:



Línea A : retrasos de entre 15 y 20 minutos debido a la revisión de un tren. Autoridades informaron que la marcha es lenta mientras se atiende la falla

: debido a la revisión de un tren. Autoridades informaron que la marcha es lenta Línea 12 : demoras superiores a 15 minutos ; el Metro indicó que se agiliza la salida de trenes desde terminales

: ; el Metro indicó que se agiliza la salida de trenes desde terminales Línea 3 : esperas mayores a 10 minutos , principalmente en estaciones base donde ya se registra alta afluencia

: , principalmente en estaciones base donde ya se registra alta afluencia Línea B : retrasos superiores a 10 minutos en varios tramos

: en varios tramos Línea 8: tiempos de espera que superan los 15 minutos

tiempos de espera que Línea 2 : demoras de más de 10 minutos , con andenes llenos

: , con andenes llenos Línea 7: retrasos mayores a 15 minutos, especialmente en dirección a El Rosario

Usuarios han compartido imágenes de estaciones con aglomeraciones, lo que complica el ascenso a los trenes y aumenta los tiempos de traslado en hora pico.

Caos en el Metro CDMX por cierre de estaciones en la Línea 2

¿Por qué hay retrasos en el Metro CDMX hoy?

Una de las principales causas de las afectaciones se remonta a la noche del martes 17 de marzo, cuando se activó la marcha de seguridad debido a las lluvias registradas en CDMX. Este protocolo reduce la velocidad de los trenes para evitar incidentes, lo que puede generar rezagos que se extienden hasta el inicio de operaciones del día siguiente.

Además, la revisión de trenes —como en el caso de la Línea A— también contribuye a disminuir la frecuencia del servicio.

El Metro CDMX suele implementar estas medidas para garantizar la seguridad de los usuarios, aunque esto impacta directamente en los tiempos de espera.

Anuncian cierre de estación de la Línea 2 del Metro CDMX hasta nuevo aviso El Metro CDMX informó que la estación San Antonio Abad de la Línea 2 permanecerá cerrada durante todo el horario de servicio; aquí las fechas clave. 14 marzo, 2026

¿Cómo opera el Metrobús CDMX hoy 18 de marzo?

En contraste, el Metrobús CDMX informó que la Línea 4, en su ruta sur, ya opera con normalidad. El servicio fue restablecido en su totalidad alrededor de las 05:49 horas, luego de presentar afectaciones previas.

Autoridades recomiendan a los usuarios tomar previsiones, salir con anticipación y considerar rutas alternas ante las demoras que persisten en el Metro este miércoles.

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