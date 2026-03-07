8M: Casi 6 mil mujeres trabajan en el Metro CDMX, su papel es fundamental en la operación del sistema

Todos los días millones de personas usan el Metro de la CDMX, pero detrás del funcionamiento de este sistema hay mujeres trabajando en instalaciones eléctricas y mantenimiento para que cada tren y cada pasajero llegue a su destino.

El 42% de la plantilla laboral del Metro CDMX son mujeres

Según datos del STC, el 42% de su plantilla laboral son mujeres, es decir que diariamente 5 mil 782 mujeres trabajan para que el Metro funcione de forma correcta en diferentes áreas técnicas y operativas que demandan una alta capacitación y responsabilidad.

Como parte de la conmemoración del Día Internacional de la Mujer, el Metro reconoce el trabajo que han hecho las mujeres a lo largo de 56 años, muchas de ellas con nivel de licenciatura y doctorado. Además es importante resaltar el activismo creciente de equidad laboral pues muchas de ellas laboran en áreas que por lo regular ocupan hombres.

Más de 100 mujeres realizan tareas especializadas

Del total de mujeres, 124 realizan tareas especializadas en el mantenimiento de vías y de otras instalaciones fijas y material rodante, es decir los trenes. Hay 661 conductoras, 48 reguladoras y jefas de regulación de convoyes, 312 inspectoras jefas de estación y 487 supervisoras de línea.

El personal de taquilla esta integrado por 2 mil 280 trabajadoras, mil 389 mujeres realizan labores administrativas y 342 de seguridad, áreas de vigilancia, protección civil e higiene. Hay mujeres en subdirecciones, gerencias, subgerencias y coordinaciones de área.

Exposiciones en el metro por el 8M

Habrá una amplia agenda cultural este mes incluyendo 6 exposiciones plásticas en vitrinas del Metro, tres funciones cinematográficas en la sala de Cine de Zapata en la línea 12. Los usuarios también podrán disfrutar de siete presentaciones musicales, una velada artística en Noche de Museos en la línea 12 y un conservatorio y presentación del libro “Mujeres de mala reputación” en la glorieta de Insurgentes en la línea 1.

