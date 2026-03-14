Anuncian cierre de estación de la Línea 2 del Metro CDMX hasta nuevo aviso

El director del Sistema de Transporte Colectivo Metro de la Ciudad de México (STC CDMX), Adrián Rubalcava, dio a conocer que la estación San Antonio Abad de la Línea 2 permanecerá cerrada oficialmente hasta nuevo aviso a partir de este próximo martes 17 de marzo.

El anuncio emitido vía redes sociales por el expriista, llega un par de horas después de que anunciara el cierre de tres estaciones de la misma línea para este lunes 16 de marzo, fecha en la que no se dará servicio en San Antonio Abad, Chabacano y Viaducto.

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¿Por qué cerrarán la estación San Antonio Abad de la Línea 2 del Metro CDMX?

De acuerdo con el anuncio emitido por las autoridades del Metro CDMX, esta estación de la Línea 2 se mantendrá cerrada en todo el horario de servicio del STC como parte de los trabajos de rehabilitación en la red.

Se señaló que los trenes no harán ascensos ni descensos de usuarios en San Antonio Abad, resaltando que el resto de las estaciones de la Línea 2 estarán operando bajo el esquema habitual entre semana y fines de semana.

Como parte de los trabajos de rehabilitación de la Línea 2 del @MetroCDMX, a partir del martes 17 de marzo y hasta nuevo aviso, la estación San Antonio Abad permanecerá cerrada durante todo el horario de servicio.

Los trenes no realizarán ascenso ni descenso de personas usuarias… pic.twitter.com/U91hTu54NS — Adrián Rubalcava (@AdrianRubalcava) March 14, 2026

Estaciones Chabacano y Viaducto estarán cerradas todos los domingos

Más allá del anuncio del cierre de San Antonio Abad, el Metro CDMX informó que las estaciones Chabacano y Viaducto también permanecerán cerradas, por lo cual se estará operando en dos circuitos diferentes.

Con esto dicho, se informó que los domingos se operará de manera especial de Tasqueña a Xola y de Cuatro Caminos a Pino Suárez, esto por motivos de las obras que se están realizando en este tramo de la red de movilidad del transporte público.

Darán servicio provisional RTP por cierre en la Línea 2

Se informó que el tramo que irá de Xola a Pino Suárez, contará con el apoyo de autobuses RTP, los cuales estarán dando el servicio provisional para evitar mayores afectaciones en las y los capitalinos que diariamente utilizan la Línea 2 del Metro CDMX.

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