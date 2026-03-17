Autos arrastrados, granizadas y todos los desastres que dejó la lluvia de este 17 de marzo en Edomex

La Ciudad de México (CDMX) y el Estado de México (Edomex) vivieron un 17 de marzo de 2026 lleno de lluvia, granizadas y caos por inundaciones, pues tan solo en los municipios mexiquenses de Ecatepec y Tultepec se reportaron afectaciones en casas, vialidades principales y colonias por la intensa precipitación de la jornada.

Fue a través de las diferentes plataformas de las redes sociales, que se comenzaron a difundir imágenes y videos de autos siendo arrastrados por la corriente de agua, así como calles pintadas de blanco por la cantidad de granizo que se hizo presente en las zonas.

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Lluvia en Edomex deja caos en Ecatepec este 17 de marzo

Fueron pasadas las 17:00 horas de este martes 17 de marzo, que se hizo presente una intensa lluvia en varios municipios del Edomex, lo cual provocó la movilización de personal de Protección Civil y Bomberos en zonas como la colonia Barrio Nuevo Tultitlán, así como en la avenida Francisco Villa.

En imágenes y videos compartidos vía redes sociales, se puede apreciar una intensa inundación sobre la Vía López Portillo, lo cual dejó caos vial en las entradas de los municipios de Ecatepec y Tultepec.

🌨️ Tormenta con granizo golpea #Ecatepec



Deja estragos, inundaciones y caos en vialidades🚗💧



Línea 4 del Mexibús suspende servicio continuo pic.twitter.com/IIvHWYbGCi — Manuel Lopez San Martin (@MLopezSanMartin) March 18, 2026

¿Qué pasó en Edomex este 17 de marzo?

De acuerdo con medios locales del Edomex, la lluvia que se registró la tarde de este martes dejó afectaciones principalmente en las colonias de Tulpetlac y Nuevo Laredo, las cuales recibieron el reporte de casas y vialidades inundadas.

Por otro lado, se registraron daños por la lluvia en la avenida Calos Hank González a la altura de Las Américas, además de que el servicio del Mexibús registró retrasos de varios minutos en varias estaciones de la ruta.

¿Dónde reportar inundaciones en el Edomex?

En caso de ser una de las personas afectadas por las inundaciones que se registraron este martes 17 de marzo en el Edomex, te recordamos que se pueden emitir los reportes por inundación directamente al 911, así como al número 800 201 2489 y el 800 201 2490 de la Comisión del Agua de la entidad.

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