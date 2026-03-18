CCH Oriente anuncia fecha EXACTA de regreso a clases tras ataque con cuchillo a alumna

El Colegio de Ciencias y Humanidades (CCH) Oriente (CCH) Oriente anunció el regreso a clases presenciales, luego de sufrir dos paros de labores en lo que va del año. Uno de ellos, debido a exigencias de los alumnos de mayor seguridad tras el ataque con cuchillo a una estudiante en las inmediaciones del plantel.

El pasado 12 de marzo, estudiantes y alumnos recuperaron las instalaciones; sin embargo, el plantel tuvo que ir de nuevo a un paro de labores para que se realizarán las labores de limpieza y mantenimiento que permitan el retorno a clases presenciales. Te contamos cuál es la fecha exacta del regreso a clases en el CCH Oriente.

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¿Cuándo reanudan clases en el CCH Oriente?

A través de sus canales oficiales, el CCH Oriente emitió un comunicado en el que explica a la comunidad universitaria que este miércoles 18 de marzo concluyen los trabajos de limpieza y mantenimiento al interior del plantel. Por esta razón, determinaron que el regreso a clases presenciales será: el jueves 19 de marzo.

El plantel de la UNAM solicita a la comunidad estudiantil y docente a asistir con normalidad a sus actividades en el campus, en sus horarios habituales.

⚜️ A la Comunidad del plantel Oriente ⚜️ pic.twitter.com/pw8yHPxtJi — CCH ORIENTE UNAM (@cchoriente_unam) March 18, 2026

¿Qué pasó en el CCH Oriente?

El pasado 17 de febrero, alumnos del CCH Oriente tomaron las instalaciones y se fueron a un paro indefinido, luego de que una estudiante fue agredida con un cuchillo por un sujeto que merodeaba en las inmediaciones del plantel ubicado en la alcaldía Iztapalapa.

El ataque ocurrió el pasado viernes 13 de febrero cuando la estudiantes se dirigía a sus clases en el CCH Oriente. Cuando la joven se acercaba a la Puerta 3, el individuo intentó asaltarla y la agredió con un cuchillo; además, le hizo tocamientos sexuales.

Y, por si fuera poco, los estudiantes señalaron que un día antes, había ocurrido una balacera frente al acceso principal de este plantel de la UNAM.

Por esta razón, los estudiantes paristas exigían a las autoridades del plantel mayores medidas de seguridad. Las demandas eran las siguientes:

Refuerzo de vigilancia en entradas y salidas.

Mayor coordinación con autoridades de seguridad pública.

Seguimiento puntual al caso de la alumna atacada.

Protocolos claros de actuación ante emergencias.

No represalias académicas contra quienes participen en el movimiento.

Instalación de mesas de diálogo formales con los directivos.

Finalmente, tras la recuperación de las instalaciones, los alumnos de la UNAM plantel CCH Oriente retomarán sus clases presenciales, a partir de la tercera semana de marzo.