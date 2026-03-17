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CCH Oriente suspende clases presenciales por dos días

Las clases presenciales no se han normalizado del todo en el CCH Oriente después del paro; los profesores acordaron modalidad a distancia.

Alumnos del CCH Oriente tendrán clases a distancia
Los alumnos del CCH Oriente estarán dos días en la modalidad a distancia tras acuerdo de los profesores. |Diana Gómez | adn Noticias

Escrito por: Adriana Pacheco

El Colegio de Ciencias y Humanidades (CCH) plantel Oriente de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) informó que este martes 17 y mañana miércoles 18 de marzo se suspenderán clases presenciales y se implementará la modalidad a distancia.

A través de un comunicado, el CCH Oriente señaló que esta suspensión de clases presenciales se da después de las reuniones que se llevaron a cabo el 13 de marzo con profesoras y profesores de todas las áreas, por lo que solicitan a los alumnos conectarse a las clases virtuales.

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¿Por qué se suspendieron las clases presenciales?

La suspensión de clases se debe a los trabajos de limpieza y mantenimiento al interior del CCH con el objetivo de que volver adecuadamente a las actividades presenciales lo más pronto posible.

El pasado 13 de marzo, las autoridades del plantel informaron la administración laboraba de manera coordinada con la delegación sindical para iniciar a la brevedad, el proceso de limpieza del plantel.

Ante ello exhortaba a los docentes a ponerse en contacto con sus alumnos para programas las actividades académicas en línea que consideren pertinentes para no atrasarse en las clases, mientras se daba mantenimiento al plantel.

CCH Oriente recupera instalaciones tras paro

Después de 27 días de paro, el pasado 11 de marzo profesores y estudiantes recuperaron el CCH Oriente. Presuntos alumnos y encapuchados habían tomado las instalaciones en exigencia de mayor seguridad dentro y fuera del plantel, luego de una presunta agresión a una estudiantes.

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