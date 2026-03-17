CCH Oriente suspende clases presenciales por dos días

El Colegio de Ciencias y Humanidades (CCH) plantel Oriente de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) informó que este martes 17 y mañana miércoles 18 de marzo se suspenderán clases presenciales y se implementará la modalidad a distancia.

A través de un comunicado, el CCH Oriente señaló que esta suspensión de clases presenciales se da después de las reuniones que se llevaron a cabo el 13 de marzo con profesoras y profesores de todas las áreas, por lo que solicitan a los alumnos conectarse a las clases virtuales.

Suscríbete a nuestro canal de WhatsApp y mantente informado desde la palma de tu mano.

¿Por qué se suspendieron las clases presenciales?

La suspensión de clases se debe a los trabajos de limpieza y mantenimiento al interior del CCH con el objetivo de que volver adecuadamente a las actividades presenciales lo más pronto posible.

El pasado 13 de marzo, las autoridades del plantel informaron la administración laboraba de manera coordinada con la delegación sindical para iniciar a la brevedad, el proceso de limpieza del plantel.

Ante ello exhortaba a los docentes a ponerse en contacto con sus alumnos para programas las actividades académicas en línea que consideren pertinentes para no atrasarse en las clases, mientras se daba mantenimiento al plantel.

A la Comunidad del plantel Oriente pic.twitter.com/xhhWlKmM7C — CCH ORIENTE UNAM (@cchoriente_unam) March 17, 2026

CCH Oriente recupera instalaciones tras paro

Después de 27 días de paro, el pasado 11 de marzo profesores y estudiantes recuperaron el CCH Oriente. Presuntos alumnos y encapuchados habían tomado las instalaciones en exigencia de mayor seguridad dentro y fuera del plantel, luego de una presunta agresión a una estudiantes.