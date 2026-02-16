Paro en el CCH Oriente de la UNAM; exigen mayor seguridad para alumnos y docentes

Este lunes 16 de febrero, estudiantes del CCH Oriente de la UNAM tomaron el plantel e iniciaron un paro estudiantil. Los jóvenes exigen a las autoridades universitarias mayor seguridad dentro y fuera de las instalaciones.

La asamblea estudiantil llegó a esta resolución, luego de la agresión ocurrida en contra de una estudiante, el pasado 13 de febrero. Te contamos los detalles.

¿Qué pasó en el CCH Oriente hoy 16 de febrero?

El viernes 13 de febrero, una estudiante del CCH Oriente fue apuñalada y abusada sexualmente, afuera del campus, ubicado en la colonia Tepalcates de la alcaldía Iztapalapa.

De acuerdo con los primeros reportes policiales, la joven se encontraba en las inmediaciones de la escuela alrededor de las 19:20 horas. De pronto, fue interceptada por un sujeto, quien intentó despojar a la joven de sus pertenencias.

La joven forcejeó con el delincuente, quien aprovechó para hacerle tocamientos y después la agredió con un arma blanca. El sujeto huyó y la víctima corrió a la Puerta 2 del plantel para solicitar ayuda al personal de la institución. Tras lo ocurrido, al plantel activó los protocolos respectivos y se informó que la alumna se encuentra bien y se le brindó acompañamiento con la Unidad Jurídica del plantel para acudir ante las autoridades y hacer la denuncia correspondiente.

Estas son las exigencias de los alumnos del CCH Oriente que se van a paro estudiantil

Tras lo ocurrido, los estudiantes realizaron una asamblea que duró varias horas y tomaron la decisión de realizar un paro estudiantil, para exigir a las autoridades educativas lo siguiente:

Aumenten la seguridad dentro y fuera del plantel

Justicia para la compañera agredida



