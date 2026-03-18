Calles y avenidas de CDMX colapsadas por marchas y bloqueos hoy

En la CDMX es muy común que haya manifestaciones y hoy miércoles se tienen previstos bloqueos y marcha que afectará avenidas principales complicando los traslados y para que tomes previsiones te decimos dónde habrá afectaciones.

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Marcha de maestros

De acuerdo con el Centro de Comando, Control, Cómputo, Comunicaciones y Contacto Ciudadano (C5) la marcha de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE) comenzará a las 09:00 horas del Ángel de la Independencia hacia Palacio Nacional y a las 16:00 horas el Sindicato de Trabajadores de la Educación (SNTE) saldrá del Ángel de la Independencia hacia el Zócalo capitalino.

Calles cerradas por manifestaciones

Además habrá movilizaciones en las siguientes alcaldías:

07:00 horas en Estación “Chabacano”, Líneas 2, 8 y 9 del Sistema de Transporte Colectivo Metro en Calz. San Antonio Abad, colonia Obrera, alcaldía Cuauhtémoc y en Torre Ejecutiva Pemex ubicada en Av. Marina Nacional No. 287, colonia Verónica Anzures, alcaldía Miguel Hidalgo.

08:30 horas en Av. Paseo de la Reforma No. 500, colonia Juárez, alcaldía Cuauhtémoc.

09:00 horas en la Sede del Sindicato Mexicano de Electricistas en Av. Insurgentes Centro No. 98, colonia Tabacalera, alcaldía Cuauhtémoc y en la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México en C. Digna Ochoa y Plácido 56, colonia Doctores, alcaldía Cuauhtémoc.

10:00 horas en Plaza Tlaxcoaque en Av. Fray Servando Teresa de Mier y Tlaxcoaque, colonia Centro, alcaldía Cuauhtémoc.

10:30 horas en Congreso de la Ciudad de México ubicada en Donceles y Allende, colonia Centro Histórico, alcaldía Cuauhtémoc.

11:00 horas en el Consulado General de España Galileo No. 114, colonia Polanco 1ª Sección, alcaldía Miguel Hidalgo y en el Centro de Derechos Humanos “Miguel Agustín Pro Juárez” en Serapio Rendón No. 57-B, colonia San Rafael, alcaldía Cuauhtémoc.

12:00 horas en Juzgados de Control del Reclusorio Preventivo Varonil Oriente en Av. Reforma No. 50, colonia Lomas de San Lorenzo, alcaldía Iztapalapa; en el Auditorio “ABC” de la Facultad de Ciencias de la Universidad Nacional Autónoma de México Investigación Científica, Ciudad Universitaria, alcaldía Coyoacán y en el Monumento a la Madre en Av. Insurgentes Sur y James Sullivan, colonia San Rafael, alcaldía Cuauhtémoc.

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