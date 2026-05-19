Todos los días en la CDMX circulan miles de automovilistas y aunado a la industria, los índices de contaminación ambiental aumentan y hoy la calidad del aire es mala y el nivel de riesgo alto debido a la presencia de partículas PM10, te decimos las probabilidades de la activación de la Fase 1 de Contingencia Ambiental y el Doble Hoy No Circula.

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¿Cómo está la calidad del aire hoy en CDMX?

De acuerdo con el Sistema de Monitoreo Atmosférico, hoy hay presencia de partículas PM10 en el ambiente, son contaminantes microscópicos que incluyen polvo, cenizas, hollín y polen y pueden ingresar directamente al sistema respiratorio y provocan daños a la salud.

¿Se activará el Doble Hoy No Circula?

Cuando los índices de contaminación ambiental aumentan considerablemente se activa la Fase 1 de Contingencia Ambiental y el Doble Hoy No Circula. Por ahora no se tiene previsto que esto ocurra sin embargo, es importante mantenerse atento ante cualquier aviso.

Estas medidas se ponen en marcha cuando se superan los 155 puntos de ozono en el aire o cuando las partículas PM10 y PM2.5 superan los 150 puntos. Hay restricciones vehiculares, se recomienda a la población evitar actividades al aire libre y se suspenden algunas actividades en la industria manufacturera y de servicios que emitan compuestos orgánicos volátiles.

Daños a la salud por contaminación ambiental

La contaminación ambiental daña el cuerpo humano y aumenta el riesgo de padecimientos respiratorios y cardiovasculares. Pueden dañar el sistema respiratorio provocando irritación, tos, arma, bronquitis y neumonía.

La inhalación de contaminantes altera el sistema circulatorio y eleva el riesgo de padecer hipertensión, paros cardiacos y accidentes cerebrovasculares.

Existe mayor riesgo de consumir agua o alimentos contaminados con metales pesados, pesticidas o deshechos causando infecciones graves o intoxicaciones.

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