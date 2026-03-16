Calles cerradas en la CDMX por bloqueos hoy lunes de puente

Aunque hoy 16 de marzo es lunes de puente, algunas calles importantes y vialidades son afectadas por la presencia de manifestantes que realizan bloqueos, por lo que se recomienda a los conductores manejar con precaución y disminuir la velocidad.

A los bloqueos también se suman los cierres a la circulación por presencia de las autoridades que atienden alguna emergencia como incendios, asaltos, fugas de gas y hasta disturbios.

Integrantes de la CNTE bloquean la colonia Centro en CDMX

Movimiento de la Policía Auxiliar de la CDMX

Este lunes, el Movimiento por la Dignidad y los Derechos de la Policía Auxiliar de la CDMX se manifestará en la Caja de Previsión, ubicada en Dr. Lucio No.220, colonia Doctores, alcaldía Cuauhtémoc, a las 11:0 de la mañana.

Exigen que se les paguen sus prestaciones completas y en contra de la aplicación de la Unidad de Medida y Actualización de sus pensiones.

Unión Ciudadana Democrática

Durante el día, la Unión Ciudadana Democrática se manifestará en el edificio de gobierno, plaza de la Constitución No.2, colonia Centro, para solicitar la incorporación a programas de vivienda.

Bloqueos hoy en la CDMX este 16 de marzo

Periférico Sur

Durante el día se espera un bloqueo de manifestantes en Periférico Sur No.4829, colonia Parques del Pedregal, alcaldía Tlalpan, por lo que las autoridades llaman a evitar la zona.

06:25 #PrecauciónVial | Durante el día en Periférico Sur no. 4829, col. Parques del Pedregal, alcaldía Tlalpan, por posible concentración de manifestantes. — OVIAL_SSCCDMX (@OVIALCDMX) March 16, 2026

Avenida Río Churibusco

A las 12:00 horas se prevé la concentración de manifestantes en Avenida Río Churubusco y Añil, colonia Granjas México, alcaldía Iztacalco, informó la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México.

06:55 #PrecauciónVial | En Av. Río Churubusco y Añil, col. Granjas México, alcaldía Iztacalco, por concentración de manifestantes a las 12:00 horas. — OVIAL_SSCCDMX (@OVIALCDMX) March 16, 2026

Carnaval en los 8 barrios de Iztapalapa

Durante este lunes también se llevará a cabo el tradicional Carnaval de los Ocho Barrios de Iztapalapa, a partir de las 9:00 de la mañana y de acuerdo con la SSC, a este evento se espera la asistencia de por lo menos 10 mil personas.

