CNTE y activistas colapsan calles de CDMX hoy con bloqueos y manifestaciones

Si tienes planes para salir este sábado te recomendamos tomar previsiones debido a que habrá bloqueos de la CNTE y activistas en diferentes alcaldías de CDMX y provocarán cierres y tráfico pesado.

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Calles cerradas por bloqueos hoy

El Centro de Comando, Control, Cómputo, Comunicaciones y Contacto Ciudadano (C5) de la CDMX informó que para hoy se tienen previstas manifestaciones en:

Durante el día en Periférico Sur No. 4829, colonia Parques del Pedregal, alcaldía Tlalpan y en Manzanillo No. 49, colonia Roma Sur, alcaldía Cuauhtémoc.

08:00 horas en el Ángel de la Independencia ubicado en Av. Paseo de la Reforma y Florencia, colonia Juárez, alcaldía Cuauhtémoc.

10:00 horas en el Monumento a la Revolución ubicado en Plaza de la República, colonia Tabacalera, alcaldía Cuauhtémoc.

11:00 horas en el Auditorio “Agustín Ascensión Vázquez” de la Sección IX de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación en Belisario Domínguez No. 32, colonia Centro Histórico, alcaldía Cuauhtémoc.

12:00 horas en la Embajada de los Estados Unidos de América Presa en Angostura No. 255, colonia Irrigación, alcaldía Miguel Hidalgo y en Hemiciclo a Juárez Av. Juárez No. 50, colonia Centro, alcaldía Cuauhtémoc.

13:00 horas en Av. Río Churubusco y Añil, colonia Granjas México, alcaldía Iztacalco.

14:00 horas en el Kiosco Morisco Dr. Atl y Manuel Carpio, colonia Santa María la Ribera, alcaldía Cuauhtémoc.

15:00 horas en Parque “Francisco Primo de Verdad y Ramos” (Rinconada 4:20) Rinconada de Jesús y Av. José María Pino Suárez, colonia Centro, alcaldía Cuauhtémoc y en Palacio de Bellas Artes ubicado en Av. Juárez, colonia Centro Histórico, alcaldía Cuauhtémoc.

16:00 horas en la Estación “Cd. Jardín”, línea 1 del Tren Ligero (Tótem) en Calz. de Tlalpan, colonia Ciudad Jardín, alcaldía Coyoacán.

Así puedes denunciar a los franeleros que se creen dueños de calles de la CDMX

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