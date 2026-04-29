La Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) compartió a través de la Agenda de Movilizaciones la lista de calles que estarán cerradas hoy por los bloqueos y manifestaciones que se tienen programadas hoy 29 de abril.

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Lista de calles cerradas por manifestaciones

De acuerdo con la información proporcionada por las autoridades, se tienen previstos cortes a la circulación en los siguientes horarios y calles:

09:00 horas en Comisión Nacional de Derechos Humanos en Periférico Sur No. 3469 , colonia San Jerónimo Lídice, alcaldía Magdalena Contreras.

, colonia San Jerónimo Lídice, alcaldía Magdalena Contreras. 10:00 horas en Suprema Corte de Justicia de la Nación ubicada en José María Pino Suárez No. 2 , colonia Centro Histórico, alcaldía Cuauhtémoc.

, colonia Centro Histórico, alcaldía Cuauhtémoc. 10:30 horas en Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la Universidad Nacional Autónoma de México en Circuito Mario de la Cueva, Ciudad Universitaria, alcaldía Coyoacán.

11:00 horas en Zócalo Capitalino en Plaza de la Constitución , colonia Centro Histórico, alcaldía Cuauhtémoc y en Fonda “Margarita” en Bucareli No. 48, colonia Centro, alcaldía Cuauhtémoc.

, colonia Centro Histórico, alcaldía Cuauhtémoc y en Fonda “Margarita” en Bucareli No. 48, colonia Centro, alcaldía Cuauhtémoc. 12:00 horas en Monumento a la Madre en Av. Insurgentes Sur y James Sullivan, colonia San Rafael, alcaldía Cuauhtémoc.

en Av. Insurgentes Sur y James Sullivan, colonia San Rafael, alcaldía Cuauhtémoc. 13:00 horas en Facultad de Ingeniería de la Universidad Nacional Autónoma de México en Circuito Escolar, Ciudad Universitaria , alcaldía Coyoacán.

, alcaldía Coyoacán. 14:00 horas en Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad Nacional Autónoma de México en Circuito Escolar, Ciudad Universitaria, alcaldía Coyoacán.

Ciudad Universitaria, alcaldía Coyoacán. 15:00 horas en Tianguis “El Salado” en Sentimiento de la Nación No. 615 , colonia Ermita Zaragoza, alcaldía Iztapalapa.

, colonia Ermita Zaragoza, alcaldía Iztapalapa. 16:00 horas en Senado de la República en Av. Paseo de la Reforma No. 135 , colonia Tabacalera, alcaldía Cuauhtémoc.

, colonia Tabacalera, alcaldía Cuauhtémoc. 17:00 horas en Plazuela de la Solidaridad en Popocatépetl y Nayaritas, colonia Pedregal de Santa Úrsula, alcaldía Coyoacán.

Durante el día se llevarán a cabo movilizaciones en:

Sede de la Alcaldía Miguel Hidalgo en Av. Parque Lira No. 94 , colonia Observatorio, alcaldía Miguel Hidalgo.

, colonia Observatorio, alcaldía Miguel Hidalgo. Sede de la Alcaldía Iztapalapa en Aldama No. 63 , colonia San Lucas, alcaldía Iztapalapa.

, colonia San Lucas, alcaldía Iztapalapa. Región Naval Central en Av. Heroica Escuela Naval Militar No. 861, colonia Los Cipreses, alcaldía Coyoacán.

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