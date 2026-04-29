Detuvieron a 4 sospechosos del asesinato de una familia en Azcapotzalco, CDMX

El titular de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) de la Ciudad de México, Pablo Vázquez, informó que en el Estado de México (Edomex) fueron detenidos cuatro sospechosos del asesinato de una familia en la alcaldía Azcapotzalco, de la Ciudad de México (CDMX), el pasado 28 de abril.

Según se detalló, uno de los detenidos resultó herido luego de que intentó disparar a los oficiales, lo que ocasionó que se repeliera la agresión.

La aprehensión se dio gracias al seguimiento de las dos camionetas robadas, tras el multihomicidio, por medio de las cámaras de videovigilancia del C2Poniente y el C5, las cuales se ubicaron en el Edomex.

#Importante | Resultado de trabajos de investigación y de la coordinación con autoridades del @Edomex, compañeros de @SSC_CDMX y policías municipales de @GobAtizapan, detuvieron a tres hombres y una mujer, presuntamente relacionados en el homicidio de cuatro personas ocurrido… pic.twitter.com/kdqaUuIdP2 — Pablo Vázquez Camacho (@PabloVazC) April 29, 2026

Suscríbete a nuestro canal de WhatsApp y lleva la información en tus manos.

Autoridades decomisaron camionetas y armas de fuego

Por medio de un mensaje en sus redes sociales, el funcionario explicó que el arresto se llevó a cabo en el municipio de Atizapán, por lo que agradeció a las autoridades mexiquenses por la coordinación.

Fueron puestos a disposición de las autoridades capitalinas tres hombres y una mujer, se trata de María de Jesús “N”, José María “N”, Francisco Javier “N” y Emilio “N”, éste último fue el que resultó herido durante el arresto.

Además, se les aseguró las dos camionetas robadas, dos armas de fuego y otros objetos, los cuales también habrían sido sustraídos del domicilio donde se cometió el crimen.

Asesinan a familia en Azcapotzalco

El pasado martes se dio a conocer que cuatro personas, dos adultos y dos menores de edad, fueron asesinados en una casa ubicada en la colonia Nueva Santa María, en la alcaldía Azcapotzalco.

De acuerdo a la información que se tiene, se trató de una pareja de 47 años y dos jóvenes (uno de 16 y el otro de 12 años); todos murieron, presumiblemente, tras el ataque con arma blanca.

Aunque no se reveló más información, se prevé que el ataque ocurrió alrededor de las 03:00 horas del martes, de acuerdo a testimonios de vecinos, los cuales también informaron que sólo se oyeron gritos tras una fuerte discusión.

Ante esto, la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México (FGJCDMX) investiga si la familia fue víctima de extorsión, ya que se habría encontrado un mensaje de un grupo criminal.

adn Noticias. Te hablamos con la verdad. Suscríbete nuestro canal de Telegram y lleva la información en la palma de tu mano.