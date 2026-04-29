¡Te juramos que nosotros no somos! El villano aquí es el holograma 1, ¡y también el 2! Pero para que no sufras este miércoles 29 de abril, en adn Noticias te compartimos los autos que deberán de quedarse en casa para evitar multas, sanciones y corajes durante el Hoy No Circula.

Suscríbete a nuestro canal de WhatsApp y mantente informado desde la palma de tu mano.

De acuerdo con la Secretaría de Medio Ambiente (Sedema), el objetivo del programa es minimizar y controlar la emisión de contaminantes, por ello los autos con engomado rojo, terminación de placas 3 y 4, de los hologramas 1 y 2, no podrán salir a las calles de las 16 alcaldías de la CDMX y los 18 municipios conurbados del Edomex.

Este miércoles el programa #HoyNoCircula aplica para vehículos con engomado rojo, terminación de placas 3 y 4, hologramas 1 y 2. #MovilidadCDMX pic.twitter.com/RmX9VGBLvX — OVIAL_SSCCDMX (@OVIALCDMX) April 22, 2026

Como este medio de comunicación siempre te ha informado, las restricciones comienzan desde las 05:00 horas y hasta las 22:00 horas.

Esta restricción también incluye autos foráneos con las mismas terminaciones, y en caso de activarse la contingencia ambiental, los carros con los hologramas “0″ y “00″, también deberán dejar de circular.

Autos exentos del Hoy No Circula para este miércoles 29 de abril

Según la Sedema capitalina, los autos que se encuentran exentos de las limitaciones son:

Tractores agrícolas

Maquinaria de construcción y minera

Motocicletas

Autos con peso bruto menor o igual a 400 kilogramos

Carros híbridos y/o eléctricos

Automóviles con matrícula de auto antiguo y/o clásico

Vehículos de agencias de demostración y/o traslado

Carros con el holograma “EXENTO” o el tipo “0″ y “00”

Coches que porten la constancia tipo “Permiso Especial para Circular”

Automóviles que porten constancia tipo “Autorregulación”

Carros con placas para personas con discapacidad

Vehículos que porten Pase Turístico Metropolitano

¿Cuánto me saldrá el “chistecito” de circular sin permiso?

Las multas van desde las 20 hasta las 30 UMAS, equivalentes a 2,300 y hasta 3,400 pesos. Aunada a la sanción económica, el carro puede ser remitido al corralón, donde se generan gastos de grúa y almacenaje con un costo de 104.00 pesos por vehículo más 1,001.00 del arrastre.