Reportan retrasos y estaciones llenas en 5 líneas en Metro CDMX; Metrobús con servicio restablecido hoy 29 de abril

¡Llegó la mita de semana! Y el transporte público en la Ciudad de México (CDMX), especialmente el Metro y Metrobús, siguen presentando retrasos en varias líneas que conectan a la urbe durante la mañana de este miércoles 29 de abril.

#MetroAlMomento:

Recuerda que las estaciones Auditorio de la Línea 7 y San Antonio Abad de la Línea 2, permanecen cerradas hasta nuevo aviso por trabajos de rehabilitación, por lo que no hay ascenso ni descenso de personas usuarias.



La estación Zócalo/Tenochtitlan de Línea 2,… pic.twitter.com/3IwPlbHTnN — MetroCDMX (@MetroCDMX) April 29, 2026

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Así avanza el Metro CDMX hoy miércoles

De acuerdo a reportes ciudadanos, así avanzan las líneas de la red este día:

Retrasos de más de 10 minutos en la Línea 2 ; autoridades aseguran que se agiliza la circulación de los trenes en ambas direcciones

; autoridades aseguran que se agiliza la circulación de los trenes en ambas direcciones Retrasos de 10 a 15 minutos en la Línea 4 , las estaciones comienzan a llenarse

, las estaciones comienzan a llenarse Retrasos de más de 10 minutos en la Línea 7 , comienza a llenarse las estaciones, especialmente en dirección El Rosario

, comienza a llenarse las estaciones, especialmente en dirección El Rosario Retrasos de más de 10 minutos en la Línea 8 , especialmente en dirección Garibaldi

, especialmente en dirección Garibaldi Retrasos de más de 10 minutos en la Línea 12 y las estaciones comienzan a llenarse, especialmente Periférico Oriente

y las estaciones comienzan a llenarse, especialmente Periférico Oriente Retrasos de 10 a 15 minutos en la Línea B, especialmente en dirección Buenavista

Además, las autoridades recuerdan que las estaciones San Antonio Abad (L2) y Auditorio (L7) permanecen cerradas; además, sólo funciona el anden rumbo a Cuatro Caminos en la estación Tasqueña, el otro está en obras.

Retrasos en el Metrobús CDMX este 29 de abril

Por otro lado, así avanza el Metrobús CDMX durante las primeras horas del día:

Alrededor de las 05:00 horas, se restableció el servicio en la Línea 2 tras movilizaciones sociales durante toda la noche

tras movilizaciones sociales durante toda la noche Se restablece el servicio en toda la Línea 7; sin embargo, reportan retrasos de más de 10 minutos. Autoridades aseguran que las unidades esperan la salida de acuerdo a la hora estipulada

Recuerda que estamos en una semana corta, ya que el viernes es Día del Trabajo y hay descanso, mismo en el que tendrán horario de día festivo todos los transportes de la capital.

Ante estos reportes, las autoridades recuerdan que es importante que los usuarios salgan con tiempo y analicen las opciones que tienen para llegar a su destino.

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