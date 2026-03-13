José Ángel Bichir, ex de Belinda, se lanza al vacío desde un tercer piso; fue hospitalizado de gravedad

Durante la tarde de este viernes 13 de marzo se dio a conocer que el actor José Ángel Bichir, ex novio de Belinda y sobrino de los Bichir, fue localizado gravemente herido frente a un edificio ubicado entre la calle Uxmal y la avenida Xola en la colonia Narvarte de la alcaldía Benito Juárez.

Se informó que paramédicos y personal de emergencia acudieron al sitio antes mencionado para brindarle la atención médica correspondiente, sin embargo al encontrarlo gravemente herido, tuvo que ser trasladado a un hospital de la zona para su valoración.

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¿Qué le pasó a José Ángel Bichir?

Fue la misma Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México (SSC CDMX), la que dio a conocer que José Ángel Bichir se lanzó al vacío desde el tercer piso de su domicilio ubicado en la zona ya referida, por lo cual se dio parte al agente del Ministerio Público correspondiente.

Información dada a conocer a través de la cuenta de X de Carlos Jiménez, señala que la madre del actor, Patricia Pascual, informó a los agentes de la SSC CDMX que el actor de 35 años de edad tomaba medicamentos sin dar mayores datos.

La #SSC informa:



Personal de la #SSC tomó conocimiento de un hombre de 35 años de edad que fue hallado en la parte baja de un complejo de departamentos localizado en la calle Uxmal y la avenida #Xola, en la colonia #Narvarte Poniente, de la alcaldía @BJAlcaldia, con manchas… pic.twitter.com/VeqFE1tA0X — SSC CDMX (@SSC_CDMX) March 13, 2026

Estado de salud de José Ángel Bichir

Luego de que se diera a conocer la información sobre el caso de José Ángel Bichir, se dio a conocer que el actor presentó una fractura de cara y abdomen agudo, motivo por el cual tuvo que ser trasladado de emergencia a un hospital para su atención especializada.

Hasta el momento, no se han dado más detalles sobre el estado de salud del actor, sin embargo, se presume que está delicado por las lesiones que sufrió tras caer desde un tercer piso.

¿Quién es José Ángel Bichir?

Vale la pena mencionar que José Ángel Bichir es hijo del actor Odiseo Bichir, el cual a su vez es hermano de los actores Demián y Bruno.

El actor ha tenido participación en películas nacionales y en programas de televisión, por lo cual es considerado como uno de los personajes más importantes del medio actual.

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