Robert Carradine, actor de La Venganza de los Nerds y Lizzie McGuire, murió a los 71 años

El actor estadounidense Robert Carradine murió a los 71 años. De acuerdo con su familia, el intérprete se quitó la vida tras una batalla de casi dos décadas contra el trastorno bipolar, enfermedad que, señalaron, “finalmente lo venció”.

La noticia fue confirmada mediante un comunicado en el que sus seres queridos pidieron privacidad para afrontar el duelo. Asimismo, la actriz Hilary Duff —con quien compartió crédito en la serie de Disney— emitió un mensaje en redes.

Aunque su carrera en cine incluye títulos emblemáticos de los años 70 y 80, para buena parte del público es recordado como el entrañable papá de la protagonista en la serie juvenil Lizzie McGuire, donde interpretó a Sam McGuire y conquistó a una nueva generación.

¿De qué murió Robert Carradine, actor de “Lizzie McGuire”?

En el mensaje difundido a medios especializados, la familia explicó que el actor libró durante casi 20 años una lucha contra el trastorno bipolar. Su hermano, el también actor Keith Carradine, subrayó que no existe “ninguna vergüenza” en hablar de salud mental y expresó su deseo de que la historia de Robert ayude a combatir el estigma.

El trastorno bipolar es una condición que provoca cambios extremos en el estado de ánimo, desde episodios de euforia o irritabilidad hasta periodos de depresión profunda. Especialistas en psiquiatría han advertido que, sin tratamiento adecuado y acompañamiento constante, puede derivar en crisis severas.

La familia describió a Carradine como un hombre generoso, talentoso y con gran sentido del humor. También destacó su faceta como padre, abuelo y hermano, así como su amor por la música y el automovilismo.

La trayectoria de Robert Carradine en cine y televisión

Nacido el 24 de marzo de 1954, Robert era hijo del actor John Carradine y hermano de David Carradine, lo que lo convirtió en parte de una de las dinastías más reconocidas de Hollywood.

Debutó en la pantalla grande en The Cowboys junto a John Wayne y más tarde participó en la aclamada cinta Coming Home, dirigida por Hal Ashby. En 1984 alcanzó enorme popularidad con la comedia La Venganza de los Nerds, donde dio vida a Lewis Skolnick, papel que lo marcó ante toda una generación.

En televisión, su rol en Lizzie McGuire lo acercó al público joven que creció viendo las aventuras del personaje interpretado por Duff. Además de la actuación, Carradine cultivó su pasión por la música —tocaba la guitarra junto a sus hermanos— y por las carreras de autos.

Le sobreviven sus hijos, nietos y demás familiares, quienes lo recuerdan como un hombre cercano y afectuoso. Su partida reabre la conversación sobre la importancia de atender la salud mental y buscar ayuda profesional ante cualquier señal de alerta.

